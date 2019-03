“NON HO ALCUNA CONVENIENZA NEL PASSARE ALL’INCASSO” – DOPO LA VITTORIA IN BASILICATA ARRIVA LO #STAISERENO DI SALVINI A DI MAIO: “NON CAMBIA NULLA PER GLI EQUILIBRI DI GOVERNO” – COME QUANDO RENZI DICEVA CHE NON SAREBBE MAI ANDATO A PALAZZO CHIGI, SALVO POI FARE LO SCALPO (SI FA PER DIRE) A ENRICO LETTA – MA LA TENTAZIONE DEL “CAPITONE” DI SCARICARE LA ZAVORRA GRILLINA È FORTE

"No, si sta meglio in due e non da soli. Poi si litiga, ma meglio avere quattro occhi al posto di due". Cosi' ha risposto il vicepremier Matteo Salvini a chi gli ha chiesto se dopo le europee sogna una Lega autosufficiente. "Questo governo e questa alleanza ci sta permettendo di fare quello che per anni abbiamo sognato. Non vedo possibile alcunche' di diverso", ha aggiunto.

BASILICATA. SALVINI: NON PASSO ALL'INCASSO, GOVERNO DURA - "Non cambia nulla per gli equilibri di governo" dopo il voto in Basilicata. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo SALVINI, in conferenza a Milano. "Non ho alcuna convenienza nel passare all'incasso. Il mio orizzonte dura 4 anni e 3 mesi. Non ci sono sondaggi, lusinghe o problemi che possono farmi cambiare idea. Mi trovo bene con la squadra con cui sto lavorando", conclude.

BASILICATA. SALVINI: PD VERO SCONFITTO EPPURE FESTEGGIANO... - "I veri sconfitti del voto in Basilicata stanno a sinistra, eppure esultano sempre. Auguro onorevoli sconfitte e conseguenti festeggiamenti al Pd anche in Piemonte, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Umbria". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo SALVINI, in conferenza a Milano sull'esito delle regionali in Basilicata. "Il M5S? Hanno avuto un buon risultato rispetto alle ultime regionali", conclude.

Cina: Salvini, buon accordo ma no a cambi di rotta internazionale - Gli accordi siglati lo scorso week end a Roma tra Italia e Cina 'sono un buon punto di partenza. L'importante e' che nessuno ci legga dei cambi di rotta internazionale'. Cosi' il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa nella sede della Lega in via Bellerio a Milano, parlando della cosiddetta Via della Seta. 'L'Italia rimane dove sta e ci sta bene. Se con questi accordi ci sara' un fatturato in crescita per le nostre imprese giu' il cappello".

UE. SALVINI: NON TEMO PROSSIMI PROVVEDIMENTI ECONOMICI - "So benissimo che c'e' una congiuntura internazionale complicata ma confido nel prossimo voto alle europee per cambiare i vincoli assurdi che stanno strangolando le economie europee. Non ho paura dei prossimi provvedimenti economici". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo SALVINI, in conferenza a Milano sull'esito delle regionali in Basilicata.

UE. SALVINI: AD APRILE CONFERENZA LEGA SU NOSTRA IDEA FUTURA DI EUROPA - "Oggi ho fissato per la prima settimana di aprile una prima conferenza pubblica sulla nostra idea di Europa per i prossimi 40 anni insieme ad alcuni nostri alleati con cui siederemo a Bruxelles da giugno. Andremo d'accordo con tutti, con Cina, Russia, Stati Uniti...". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo SALVINI, in conferenza a Milano.

UE. SALVINI: LEGA LA SALVERÀ, METTEREMO SANGUE BUONO IN ARTERIE EUROPA - "Non c'e' nella mia mente, o in quella del governo, l'idea di uscire dall'Europa, ma di cambiare le regole europee. La mia massima soddisfazione sara' che a salvare l'Europa sara' la Lega. Saremo noi a rimettere sangue buono nella arterie dell'Europa". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo SALVINI, in conferenza a Milano.

IUS SOLI. SALVINI: CITTADINANZA RAMI? SE NON CREA PROBLEMI A LUI E A ME - Concedere la cittadinanza a Rami "extra legem si puo' fare, se non ci sono problemi, che mi auguro che non ci siano". Cosi' Matteo Salvini in diretta Facebook da Milano, osservando che "se dai la cittadinanza poi si estende a tutti quelli che stanno attorno al ragazzino di 13 anni". Insomma, conclude il ministro dell'Interno, "stiamo facendo tutte le verifiche che questo non procuri problemi a lui e a me".

IUS SOLI. SALVINI: NON CAMBIO LEGGE PER DIROTTAMENTO DI UNO SCUOLABUS - "In passato ho firmato la cittadinanza a chi non aveva i requisiti ma aveva compiuti gesti che, secondo me, meritavano la cittadinanza. Ma non cambio una legge che sconvolgerebbe la vita del Paese per il dirottamento di uno scuolabus". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza a Milano.