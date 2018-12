LA TRAGEDIA DELLA BREXIT FINISCE IN FARSA - LA MAY IN VISITA DALLA MERKEL RESTA BLOCCATA IN AUTO. MA DOPO LO SPORTELLO CHIUSO, SI PRENDE PURE UNA SPORTELLATA DALLA CANCELLIERA: ''NON CI SARANNO NUOVE TRATTATIVE SULL'ACCORDO''. MA LA UE STUDIA UNA VIA D'USCITA SULLA ''CLAUSOLA IRLANDESE'' SULLA FALSARIGA DEL TRUCCO USATO DAL GOVERNO OLANDESE PER BYPASSARE IL REFERENDUM SULL'UCRAINA - CORBYN: ''CI FACCIA VOTARE O SE NE VADA''