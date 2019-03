VOCI DAL COLLE – ECCO PERCHÉ MATTARELLA HA DATO IL VIA LIBERA A “LA VIA DELLA SETA”, MEMORANDUM CHE NON HA FIRMATO NESSUN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA E HA FATTO INCAZZARE DI BRUTTO TRUMP - DEL RESTO, NEL 2014, PADOAN AVEVA GIÀ SPALANCATO LA PORTA ALLA CINA: IL COLOSSO CINESE PUBBLICO STATE GRID CORPORATION, LA PIÙ GRANDE SOCIETÀ ELETTRICA DEL MONDO, COMPRÒ PER 2 MILIARDI IL 35% DI CDP RETI CHE HA IN PANCIA IL 30% DI SNAM, IL GRUPPO DEL GAS E DEI GASDOTTI, E IL 30% DI TERNA, L’OPERATORE DELLA RETE ELETTRICA