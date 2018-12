16 dic 2018 15:17

“IL REDDITO DI CITTADINANZA NON È NELLA MANOVRA, SARA’ IMPOSSIBILE OFFRIRLO AD APRILE" - IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA ARMANDO SIRI: “I CENTRI PER L' IMPIEGO NON SARANNO PRONTI IN PRIMAVERA. SERVE UNA STRADA ALTERNATIVA - HO PROPOSTO CHE IL REDDITO SIA EROGATO DALLE IMPRESE A CHI INTRAPRENDE UN PERIODO DI FORMAZIONE IN AZIENDA. DI MAIO NON HA ESCLUSO QUESTA IPOTESI…”