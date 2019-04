“SARÀ UN ANNO BELLISSIMO” (CIT.) – L'OCSE PREVEDE UN PIL IN CALO DELLO 0,2% NEL 2019, DEFICIT AL 2,5% - IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE RISALE A FEBBRAIO AL 10,7% – ALLARME ROSSO NELLA FASCIA 35-49 ANNI, CON UN CALO DI 74MILA OCCUPATI IN UN MESE (216MILA IN UN ANNO) – LA CORREZIONE DELLE STIME (AL RIBASSO) DA PARTE DI TUTTI GLI ISTITUTI

Ocse: Pil 2019 -0,2%, deficit al 2,5%, debito al 134%

(ANSA) - Negli ultimi anni l'Italia ha registrato una "ripresa modesta" che ora "si sta indebolendo" tanto che nel 2019 "il Pil dovrebbe registrare una contrazione dello 0,2% e un aumento dello 0,5% nel 2020. La politica di bilancio espansiva e una debole crescita faranno lievitare il disavanzo delle finanze pubbliche, che passerà dal 2,1% del Pil nel 2018 al 2,5% nel 2019" mentre il debito salirà al 134%. Sono le stime aggiornate dell'Ocse, contenute nel Rapporto sull'Italia.

Ocse: Di Maio,non si intrometta,sappiamo cosa facciamo

(ANSA) - "Rispetto l'opinione di tutti, ma quando non perdi occasione per sparare contro il mio Paese e contro gli italiani no, mi dispiace, ma questo non lo accetto". Così il vicepremier, Luigi Di Maio, ribatte su Facebook alle osservazioni dell'Ocse su quota 100 e reddito di cittadinanza. "No intromissioni, grazie. Sappiamo quello che stiamo facendo!", afferma annunciando che i prossimi passi del governo saranno "un abbassamento del carico fiscale alle imprese e un grande aiuto alle famiglie".

Da www.ansa.it

A febbraio il tasso di disoccupazione risale, attestandosi al 10,7%, in aumento di 0,1 punti. Lo rileva l'Istat, diffondendo i dati provvisori. Le persone in cerca di occupazione aumentano dell'1,2% (+34 mila), risultando pari a 2 milioni 771 mila. Su base annua tuttavia il numero dei disoccupati è in calo (-1,4%, -39 mila). Confrontando il dato con il minimo pre-crisi (5,8%, dell'aprile 2007), emerge come il tasso disoccupazione sia ancora di quasi 5 punti superiore.

Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24enni) a febbraio si attesta al 32,8%, in "lieve" diminuzione rispetto a gennaio (-0,1 punti percentuali). Il dato distanza quasi 14 punti dal minimo pre-crisi (19,4%, del febbraio 2007).

La stima degli occupati a febbraio è "in lieve calo" rispetto a gennaio: -0,1%, pari a -14 mila unità. L'Istat ricorda che il mese precedente aveva fatto registrare un "contenuto aumento". L'istituto spiega come la diminuzione di febbraio si rifletta in una contrazione dei dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33 mila) che a termine (-11 mila). Invece risultano in aumento gli indipendenti (+30 mila). Su base annua invece l'occupazione risulta ancora in crescita (+113 mila).

E' allarme, in particolare, per i 35-49enni: non più ragazzi ma lontani dalla pensione, sono loro quelli che hanno più difficoltà sul mercato del lavoro. A febbraio, infatti, i dati Istat sono particolarmente sfavorevoli, con un calo di 74 mila occupati in un mese. La riduzione annua è di 216 mila, ma nell'arco dei 12 mesi è possibile calcolare gli effetti demografici, con il progressivo 'spopolamento' di questa classe a vantaggio degli over50. Al netto della componente demografica la variazione degli occupati 35-9enni sarebbe nulla. Un risultato 'magro' rispetto alle altre fasce d'età,in rialzo.

