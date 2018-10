‘NON MI RICORDO. AVEVO BEVUTO UNA SOLA BIRRA’ – VIDEO: DONALD TRUMP SFOTTE CHRISTINE BLASEY FORD, LA DONNA CHE HA ACCUSATO DI TENTATO STUPRO BRETT KAVANAUGH – IN UN COMIZIO IN MISSISSIPPI IL PRESIDENTE IMITA L’ACCUSATRICE, SOTTOLINEANDO COME NON SI RICORDI NULLA DI QUELLA SERATA DEL 1982, TRANNE IL FATTO DI AVER BEVUTO UNA BIRRA – ‘TEMPI MOLTO DURI SE SEI UN GIOVANE UOMO IN AMERICA’