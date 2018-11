1 nov 2018 18:09

“SERVE UNA LEGGE DI BILANCIO CHE DIFENDA IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI” - IL PRESIDENTE MATTARELLA SCENDE PESANTEMENTE IN CAMPO SULLA MANOVRA CON UNA LETTERA-AVVERTIMENTO A GIUSEPPE CONTE: “BISOGNA RAFFORZARE LA FIDUCIA DELLE FAMIGLIE, DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI ECONOMICI E PORRE L'ITALIA AL RIPARO DALL'INSTABILITÀ FINANZIARIA” - L'AUT-AUT DI MATTARELLA A SALVINI E DI MAIO: NON FIRMERA' LA MANOVRA COSI' COM'E' - IL TESTO DELLA LETTERA