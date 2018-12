“SONO CONTENTO CHE ANCHE LA FORNERO SIA DIVENTATA GRILLINA” – SCONTRO TRA IL SOTTOSEGRETARIO M5S BUFFAGNI E LA EX MINISTRA – “TAGLIARE LE PENSIONI D'ORO È UNA QUESTIONE DI GIUSTIZIA SOCIALE”, ATTACCA LUI. LA REPLICA: “AVETE INGANNATO GLI ELETTORI PROMETTENDO MARI E MONTI E ORA SIETE IN DIFFICOLTÀ” – VIDEO

"Non ho portato la ghigliottina, tagliare le pensioni d'oro è una questione di giustizia sociale". Stefano Buffagni, sottosegretario grillino ed Elsa Fornero si scontrano in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7. La ex ministra sostiene che il governo abbia creato un clima di tensione inutile. E puntualizza: "La pensione di cittadinanza? Il nome è sbagliato perché altrimenti non verrebbe data a seconda del bisogno. Avete ingannato gli elettori promettendo mari e monti senza badare ai vincoli di risorse e spesa e ora siete in difficoltà.

Alcuni di voi non sanno nemmeno cosa sono". Interviene anche Sebastiano Barisoni: "Se si vuole intervenire per tagliarle è necessario scrivere bene i provvedimenti in modo che non vengano smontati pezzo per pezzo da centinaia di ricorsi". Proprio sui ricorsi Buffagni provoca la Fornero: "Sono contenta che anche la professoressa sia diventata grillina...". Ma lei lo rimbalza all'istante:"No, no, no". E insiste: "Queste politiche sono sbilanciate a sfavore dei giovani e delle generazioni future".

