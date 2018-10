I residenti di San Lorenzo: “Viviamo chiusi in casa, abbiamo paura”

Dagostino, questa è la prima volta che ti scrivo, spero potrai pubblicarmi. Ti scrivo per sputtanare i giornalisti di Repubblica, perché scrivono cazzate nel loro sito! Scrivono che Salvini sia stato fischiato qui a San Lorenzo: è falso, io c'ero e ti dico che è falso!

Noi abitanti della zona lo abbiamo tutti applaudito e acclamato, gli unici che lo hanno fischiato sono stati quei 30 comunistelli dei centri sociali e quelle finte femministe che sono accorse qui per farsi pubblicità.

Queste persone non vivono qui, sono venute solo per farsi vedere dai media. Queste persone non subiscono quello che subiamo noi da questi criminali stranieri! Era certo che prima o poi ci sarebbe scappato il morto! Sono disgustato, se questa è la stampa libera siamo freschi! Noi Popolo di San Lorenzo stiamo col Ministro Salvini, noi non ne possiamo più dei drogati dei centri sociali e degli spacciatori che gli forniscono la droga!

Il Popolo è pronto a farsi giustizia da solo se lo Stato non interverrà arrestando ed espellendo questa feccia!

Luca, Cittadino di San Lorenzo, ROMA, Italia.

