LITIGANO SU REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100, SULLE PENSIONI D'ORO E ADESSO PURE SULL'ECOTASSA - CON UN EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO DEI SENATORI MASSIMILIANO ROMEO, LA LEGA PROPONE INFATTI DI ABROGARE IL BONUS/MALUS SULLE AUTOVETTURE - E I GRILLINI RISPONDONO: “LA LEGA DEVE FAR PACE CON SÈ STESSA…”

Estratto dell’articolo di Paolo Baroni per “la Stampa”

matteo salvini luigi di maio

Litigano su reddito di cittadinanza e Quota 100, litigano sulle pensioni d'oro e adesso pure sull' ecotassa. Con un emendamento alla legge di Bilancio presentato dal capogruppo dei senatori Massimiliano Romeo la Lega propone infatti di abrogare il bonus/malus sulle autovetture. Nessun aggiustamento o ritocco, come sino ad ora si era immaginato sulla scorta del tavolo tecnico aperto a metà settimana da Mise, ma abrogazione secca dei commi della manovra che vanno dal 611 al 620.

ecotassa

Di fatto un dietrofront rispetto alla decisione concordata l'altra settimana a Montecitorio. «Come governo siamo contrari a qualsiasi nuova tassa, sulle auto come su altro. Se gli amici del Movimento 5 Stelle trovano coperture per nuovi incentivi siamo ben contenti», attacca il sottosegretario all' Economia Massimo Garavaglia. Immediata la replica dei 5 Stelle: «L' ecotassa? La Lega deve far pace con sè stessa in questo momento, perché l' emendamento era stato approvato alla Camera, quindi se ci sono dei correttivi da fare e c' è un dibattito aperto, ben venga, ma l' idea di sopprimere la misura mi sembra totalmente in contrasto con il contratto di governo» ribatte il sottosegretario allo Sviluppo Davide Crippa. […]

MASSIMO GARAVAGLIA

Stasera nuovo vertice Da Palazzo Chigi […] Una possibile mediazione, come anticipato venerdì da la Stampa , è già stata messa a punto dal Mise e prevede l' esenzione dalla nuova tassa di tutte le utilitarie per evitare di gravare sulle famiglie alzando forse anche a 150 grammi/Km di Co2 la soglia minima di emissioni a partire dalla quale introdurre i disincentivi. E poi si ragiona sulla possibilità di ridurre il bonus a favore delle auto «green», sia escludendo le vetture a gpl sia riducendone l'importo massimo (4.000 euro anziché 6.000). […]