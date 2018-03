LONDRA, IL PARCO GIOCHI DEL KGB - THERESA MAY: ‘LA RUSSIA È MOLTO PROBABILMENTE RESPONSABILE DELL’AVVELENAMENTO DELLA SPIA SERGHEI SKRIPAL. L'AMBASCIATORE DI MOSCA DOVRÀ RISPONDERE ENTRO DOMANI A QUESTE DOMANDE: LA RUSSIA HA CONDOTTO L'ATTACCO O HA PERSO IL CONTROLLO DI SOSTANZE PERICOLOSE?’ - RISPONDE MOSCA: ‘QUELLO DI THERESA MAY È UNO SHOW DA CIRCO’

(ANSA) - La Russia è "molto probabilmente" responsabile dell'avvelenamento di Serghei Skripal. Lo ha detto la premier Theresa May in parlamento, sulla base delle indagini condotte finora, informando che l'ambasciatore di Mosca è stato convocato stamattina e dovrà "rispondere entro domani" a domande che gli sono state rivolte: ossia se la Russia abbia condotto l'attacco o "abbia perso il controllo" di sostanze pericolose dai suoi laboratori chimici. Secondo May, le tossine usate a Salisbury sono "del tipo" di sostanze che Mosca produce.

May ha ricordato quelli che la Gran Bretagna considera i precedenti a carico della Russia, dal caso Litvinenko, all'annessione della Crimea, alle accuse di interferenze nelle elezioni in altri Paesi. La premier ha quindi aggiunto che il governo britannico è pronto a denunciare l'attacco di Salisbury come "uso della forza illegale contro il Regno Unito" da parte di Mosca se non riceverà spiegazioni convincenti alla richiesta di chiarimenti indirizzata all'ambasciatore.

(ANSA) - La premier britannica Theresa May ha ribadito in parlamento la condanna dell'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal come "deprecabile e sconsiderato".

(ANSA) - Polemica sui contributi elettorali degli oligarchi russi fra il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn e la premier conservatrice Theresa May a margine del dibattito parlamentare di oggi sul caso dell'ex spia russa Serghei Skripal avvelenata con agente nervino a Salisbury. Corbyn ha chiesto conto delle centinaia di migliaia di sterline di donazioni di uomini d'affari russi ricevute da esponenti Tory.

May ha risposto che il suo partito "rispetta le regole" e le precauzioni fissate al riguardo. Quanto all'approvazione di una versione britannica del cosiddetto Magnitsky Act americano, per il sequestro di beni e divieto d'ingresso nei confronti di funzionari russi accusati di violazioni dei diritti umani o businessmen sospettati di corruzione e riciclaggio, May ha detto che il governo sta cercando "il massimo consenso" parlamentare sul testo. La premier non ha invece ha risposto sull'eventuale protezione accordata a Skripal, mentre sui rischi per la salute pubblica a Salisbury ha ribadito che ora sono "molto bassi".

(ANSA) - Il ministero degli Esteri russo ha bollato come "uno show da circo" le dichiarazioni rese in Parlamento dalla premier britannica Theresa May, che ha accusato la Russia di essere "molto probabilmente" dietro l'avvelenamento di Serghei Skripal. Lo riferisce l'Interfax.

