LUI È TORNATO – BERLUSCONI SI CANDIDA ALLE EUROPEE, E NON È LA #TENYEARSCHALLENGE. L’ANNUNCIO DURANTE UN COMIZIO IN SARDEGNA: “IN CAMPO PER FERMARE QUESTO GOVERNO COME NEL 1994 QUANDO DECISI DI FERMARE I COMUNISTI”

(ANSA) - "C'è bisogno di cambiare questo governo, dove una parte è rappresentata dal Movimento Cinquestelle guidato da persone con nessuna esperienza e nessuna competenza. Sono come quei signori della sinistra comunista del '94 in più hanno questo grande difetto". Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa di un tour in Sardegna di due giorni per le elezioni suppletive nel collegio di Cagliari.

BERLUSCONI, MI CANDIDO A EUROPEE PER RESPONSABILITÀ

(ANSA) - "Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del suo tour elettorale in Sardegna, annunciando la sua candidatura alle Europee del 26 maggio.

BERLUSCONI, ALLEANZA GIALLOVERDE NON REGGERÀ A LUNGO

(ANSA) - "L'alleanza gialloverde è innaturale e non credo che riuscirà a reggere". Così Silvio Berlusconi a Quartu, prima tappa del tour in Sardegna per le elezioni suppletive. "Anche in Parlamento - sottolinea - ci sono molti fermenti venuti fuori recentemente che mi fanno pensare che questo governo non abbia ancora molto tempo per andare avanti".

