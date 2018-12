14 dic 2018 11:41

MA VA'? CESARE BATTISTI NON SI FA TROVARE IN CASA: ''È DA NOVEMBRE CHE NON LO VEDIAMO'', OVVERO DA QUANDO HA VINTO BOLSONARO E HA PERSO IL PARTITO DEI LAVORATORI CHE LO PROTEGGEVA DA ANNI IN BARBA AGLI OMICIDI PER CUI È STATO CONDANNATO - SALVINI: ''È UN ERGASTOLANO CHE SI GODE LA VITA IN SPIAGGIA ALLA FACCIA DELLE VITTIME, VOGLIO REGALARGLI UN FUTURO NELLE PATRIE GALERE'' - BONAFEDE: ''SAREMO SODDISFATTI SOLO DOPO L'ESTRADIZIONE''