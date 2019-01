MACRON, OCCUPATI DEI LOMBRICHI! - L'AGRONOMO CHRISTOPHE GATINEAU SULLE PAGINE DI "LE MONDE" ACCUSA IL PRESIDENTE FRANCESE DI INVESTIRE SOLDI PUBBLICI PER ORSI E LUPI MA NON PER SALVARE “GLI INGEGNERI DEL SUOLO”: "LA SCOMPARSA DEL LOMBRICO È UN FENOMENO PIÙ PREOCCUPANTE DEL GHIACCIO CHE SI SCIOGLIE". ECCO PERCHE’

EMMANUEL MACRON

Renato Zuccheri per il Giornale

L'agronomo Christophe Gatineau scrive al presidente Emmanuel Macron dalle pagine del quotidiano Le Monde.

"Signor presidente, il tempo stringe, i lombrichi stanno scomparendo e con loro i terreni nutrienti". Come riporta La Verità, l'agronomo, specializzato in agricoltura innovativa e autore di "Éloge du ver de terre", ha puntato il dito contro il capo dell'Eliseo, colpevole di investire soldi pubblici per orsi e lupi ma non per salvare il lombrico. Un problema che non è affatto irrilevante, visto che lo stesso agronomo cita una frase dell'astrofisico Hubert Reeves secondo cui "la scomparsa del lombrico è un fenomeno più preoccupante del ghiaccio che si scioglie".

lombrichi

Ma è davvero così preoccupante la scomparsa dei lombrichi? Secondo La Verità sì, lo è , e lo ha spiegato l'entomologo Maurizio Guido Paoletti: "Lavorano tutti in modo instancabile ma gli epigei vivono in superficie, gli endogei scavano a media profondità, gli anecici sono di grandi dimensioni e fanno gallerie profonde come il lumbricus terrestris studiato da Charles Darwin, descritto nel suo ultimo libro del 1881 come la specie che rimuove maggiormente gli strati del suolo.

È il lombrico più importante per la formazione del terreno, lo si può definire un ingegnere del suolo perché ne ottimizza struttura e fertilità attraverso il rapporto con batteri e funghi". Un animale così maltrattato eppure fondamentale, soprattutto perché spostano le sostanze che fertilizzano il terreno. E la loro scomparsa da vigneti e campi colpisce la resa del settore agricolo.

E adesso Macron, che ha la transizione ecologica come suo cavallo di battaglia, ha un problema proprio con chi difende i metodi ecologisti. Diserbanti e fertilizzanti stanno uccidendo i lombrichi.

macron onu 1 macron EMMANUEL MACRON IN PREGHIERA