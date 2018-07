MACRON SI E’ MESSO NEI GAY –– NON SOLO "L’AMANTE” BENALLA, ORA EMERGONO ALTRI PERSONAGGI OSCURI: IL "NINJA" LUDOVIC CHAKER E "MAKAO", UN COLOSSO CONGOLESE DI 2 METRI CON LEGAMI CON I TERRORISTI DEL BATACLAN - A LUNGO, È STATO SCRITTO E SUSSURRATO CHE MACRON, PER OCCULTARE LA SUA OMOSESSUALITA' AVEVA SPOSATO L'ANZIANA BRIGITTE. GLI SI È STATO ANCHE ATTRIBUITO UN FIDANZATO, IL PRESIDENTE DI RADIO FRANCE - “LE MONDE”: LO SCANDALO POTREBBE ESSERE FATALE

1. MACRON E IL NON DETTO DIETRO IL CASO BENALLA

macron benalla

Aldo Cazzullo per Corriere della Sera

n questa vicenda c' è un non detto. Un aspetto che in Francia viene ipocritamente taciuto, o al più mormorato. A lungo, prima della sua elezione, sono circolate voci sull' omosessualità di Macron. È stato scritto e sussurrato che, per occultarla, aveva sposato una donna più anziana. Gli si è stato anche attribuito un fidanzato, il presidente di Radio France. Lui stesso ci ha scherzato su. Poi lo stato di grazia seguito all' elezione ha messo a tacere i rumori.

makao con emmanuel e brigitte macron

Ora la vicenda del capo della vigilanza Alexandre Benalla, cui sono stati riservati privilegi - tipo un appartamento da 200 metri quadrati nel palazzo di proprietà dell' Eliseo dove Mitterrand ospitava la sua donna segreta, Anne Pingeot, e la figlia Mazarine -, torna a evocare un fantasma sopito. Le fotografie, pubblicate a più riprese dai media francesi e di conseguenza del resto del mondo, con Macron che pedala in pullover rosa su una bicicletta con il cestino accanto a Benalla non fanno che alludere alla questione sottesa.

LUDOVIC CHAKER - CORTE DI MACRON

Macron ha fatto bene, con lo sfogo dell' altra sera, a respingerla con forza. Questo, com' è ovvio, non risolve il problema. Semplicemente, nessuno dovrebbe godere di immunità e privilegi, neppure alla corte dell' Eliseo. Benalla non ha ucciso nessuno, però ha sbagliato, intervenendo a sproposito in una manifestazione dove non doveva essere (e chiamare in causa i pochi imbecilli che hanno tentato invano di guastare la festa mondiale non c' entra nulla).

Lo scandalo in sé non è irreparabile; diventa grave in un momento di declino della popolarità del presidente.

DAL "COWBOY" AL "NINJA" LA STRANA CORTE DI MACRON

Anais Ginori per la Repubblica

Dopo il "cowboy" Alexandre Benalla ora spunta il "ninja" Ludovic Chaker. Lo scandalo del bodyguard picchiatore dell' Eliseo sta portando alla luce la piccola corte di sgherri che circondano Emmanuel Macron.

BENALLA BRIGITTE E MACRON

Ieri i magistrati hanno ordinato una perquisizione negli uffici di Benalla all' Eliseo mentre non si placa la polemica politica intorno alle dichiarazioni del Presidente. Martedì sera, parlando davanti ai parlamentari della maggioranza, il leader francese ha preso su di sé la responsabilità dell' affaire Benalla, ma non ha fatto nessuna autocritica sulla vicenda ed ha anzi lanciato pesanti accuse alla stampa, «che non dice la verità».

makao emmanuel macron BENALLA E MACRON

In questo clima sempre più teso, dietro all' immagine patinata del giovane leader uscito dall' Ena, già banchiere da Rothschild, appaiono profili di collaboratori perlomeno sorprendenti. Su Benalla, 26 anni, continuano a emergere ogni giorno nuove informazioni. È stato brevemente iscritto alla massoneria. Oltre ad aver lavorato nel servizio d' ordine del partito socialista ha frequentato anche il controverso avvocato Karim Achoui, radiato dall' ordine e fondatore della Lega della difesa giudiziaria dei musulmani.

BENALLA E MACRON

Il primo ad aver reclutato "Ben", chiamato anche "cowboy" da alcuni poliziotti per i metodi poco ortodossi, è stato un altro personaggio nell' ombra di Macron. Si chiama Ludovic Chaker, 39 anni, detto anche il "ninja" perché appassionato di arti marziali. Anche lui lavora all' Eliseo come consigliere speciale del Presidente senza apparire nell' organigramma ufficiale.

BENALLA E MACRON

Secondo Le Monde, è incaricato di servizi segreti e terrorismo, anche se esiste un alto funzionario che ricopre formalmente questo ruolo.

Come Benalla è ufficiale riservista nella gendarmeria, con una carriera fulminante da quando è arrivato Macron all' Eliseo: nel dicembre 2017 ha ottenuto il grado di comandante. Nella "banda" che gravita intorno al capo dello Stato c' era anche Vincent Crase, addetto alla sicurezza nel movimento En Marche, indagato pure lui per i pestaggi a margine del corteo del Primo Maggio.

BENALLA E MACRON

Prima che scoppiasse lo scandalo, il piccolo gruppo si stava occupando di riorganizzare i servizi di sicurezza intorno al capo dello Stato, scavalcando di fatto il Groupe de sécurité de la Présidence de la République, l' organismo con agenti di gendarmeria e polizia fondato nel 1982.

Altro personaggio interessante nell' ombra di Macron è "Makao", già bodyguard di diversi rapper prima di servire. Dall' alto dei suoi 2,13 metri è stato nel servizio d' ordine di En Marche durante la campagna elettorale.

benalla makao e macron

Il suo nome fa discutere perché è stato ripreso in un video su Snapchat mentre gioca alla PlayStation con Jawad Bendaoud, più noto per essere stato rinviato a giudizio dopo aver ospitato alcuni dei terroristi degli attentati del 13 novembre 2015. "Macao" non è stato portato all' Eliseo ma comunque era tra i fedelissimi invitati da Macron qualche settimana fa nel palazzo presidenziale per festeggiare il primo anno dell' elezione.

BENALLA E MACRON

Il leader francese ha anche frequentato il controverso umorista Yassine Bellatar secondo cui l' integralismo islamico è una montatura del «potere bianco». Bellatar è stato fermato nel febbraio scorso per aver insultato un poliziotto a margine di una visita in banlieue di Macron. Il capo di Stato non si è formalizzato: qualche giorno dopo l' umorista è stato inserito nel consiglio di esperti incaricati di riflettere a misure in favore delle periferie.

MACRON BENALLA 3 MACRON BENALLA 2 MACRON BENALLA macron benalla benalla macron MACRON BENALLA 1