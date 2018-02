DI MAIO SALE AL QUIRINALE E TROVA CHIUSO! - L’ULTIMA PAGLIACCIATA DI GIGGINO: NON INCONTRA MATTARELLA, MA SI FA DARE UN APPUNTAMENTO DAL SEGRETARIO GENERALE UGO ZAMPETTI ‘PER PREANNUNCIARE UNA LISTA DI MINISTRI’. IMMAGINIAMO LA FACCIA DI ZAMPETTI - LEGA: ‘IL QUIRINALE DOVREBBE ESSERE TERZO NELLA FASE PRE-ELETTORALE. UN CANDIDATO PREMIER CHE VIENE A PORTARE UNA LISTA DI MINISTRI ANDAVA RESPINTO’

DI MAIO AL COLLE, MA NON HA VISTO MATTARELLA

Luigi Di Maio - LinkCampus-

(ANSA) - Il candidato premier M5s Luigi Di Maio è salito questa mattina al Quirinale dove però non ha incontrato il presidente Sergio Mattarella ma il segretario generale Ugo Zampetti. Di Maio ha preannunciato l'invio di una lista di possibili ministri da sottoporre a Mattarella in caso di vittoria elettorale. L'incontro di questa mattina al Quirinale si è svolto su richiesta dello stesso Di Maio.

M5S: LEGA, DI MAIO AL COLLE? DISATTESA TERZIETÀ COLLE

(ANSA) - "Le prerogative del Quirinale in una fase pre-elettorale sono assolutamente di terzietà. Ricevere il candidato premier di una forza politica, anche se da parte del Segretario Generale, non spostano la stessa terzietà del Colle. Se poi la visita è per 'preannunciare' una prossima lista di ministri da sottoporre a Mattarella, a maggior ragione tale visita era da respingere con tutte le cortesie che attengono al Cerimoniale". Così il senatore della Lega Nord, Paolo Arrigoni.

di maio mattarella1 DI MAIO MATTARELLA ZAMPETTI UGO