DI MAIO E SALVINI, I CAZZARI DELLO SPREAD – PER MESI HANNO PROCLAMATO A BRUTTO MUSO, COME DUE BULLETTI, CHE IL DEFICIT AL 2,4% ERA “INTOCCABILE”, GIURANDO IN TUTTI I TALK CHE NON SAREBBE STATO ABBASSATO, MAI, CON L’EX BIBITARO CHE DAL BALCONE DI PALAZZO CHIGI SI SGOLAVA CHE “LA POVERTÀ ERA STATA SCONFITTA”. OGGI ECCOLI I NOSTRI EROI ALLE VONGOLE A PECORINA, COME DUE MENDICANTI, A CHIEDERE PIETÀ… - VIDEO DI TUTTE LE MINCHIATE (PAGATE DA TUTTI NOI)-
PUTINATE DA SOVRANISTI - SALVINI VOLA AD ATENE A VEDERE IL MILAN MENTRE L'EUROPA VOTA (ALL'UNANIMITÀ!) L'OTTAVA PROROGA ALLE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA. MA IL VICEPREMIER QUANDO ANDÒ A MOSCA DUE MESI FA A INCONTRARE GLI IMPRENDITORI ITALIANI VESSATI DAGLI EMBARGHI, AVEVA DETTO: ''LE SANZIONI SONO INUTILI, BASTA UN VOTO CONTRARIO PER FARLE SALTARE''. SARÀ PER LA PROSSIMA VOLTA…
AMERICA FATTA A MAGLIE - L'ULTIMO SCANDALO A WASHINGTON? TRUMP CHE CANCELLA LA FESTA DI NATALE CON LA STAMPA E I TOP MANAGER, DOVE I GIORNALISTI FANNO LA FILA PER LA FOTO COL PRESIDENTE DA METTERE SUL CAMINO. MA SE LO CONSIDERANO UN PUZZONE, TANTO VALE SANCIRLO - PERSINO CLINTON DURANTE L'IMPEACHMENT MANTENNE LA TRADIZIONE. MA NESSUNO GLI CHIESE COME MAI DIEDE 850MILA $ A PAULA JONES PER FARLA TACERE… - L'INTERVISTA A MELANIA: ''SU DI NOI SOLO CATTIVERIE''
DIETRO LA NOMINA DI BUCCINO A NUOVO AMBASCIATORE IN LIBIA C’E’ LA VITTORIA DELLA LINEA MOAVERO E LA SCONFITTA DI SALVINI. ECCO PERCHE’ - IL VICEPREMIER LEGHISTA NON L'HA PRESA BENE. OFFESO DALLO SGARBO, L'HA GIURATA AL MINISTRO DEGLI ESTERI: ORA SI POTRÀ SCORDARE DI ANDARE A FARE IL COMMISSARIO ITALIANO IN EUROPA...
VIDEO! UNA NOTTE A 5 STELLE - DISCO ANNI ’90, TRENINI IN PISTA E BRINDISI: A POCHE ORE DALL’ATTENTATO A STRASBURGO, A ROMA LA FESTA IN DISCOTECA DEI PARLAMENTARI PENTASTELLATI (SENZA IL CAPO DI MAIO) PER I 6 MESI DI GOVERNO – SI È CONCESSA QUALCHE ATTIMO DI RELAX ANCHE LA MINISTRA DELLA DIFESA TRENTA - IL DIVIETO TASSATIVO DI SCATTARE FOTO DA PUBBLICARE SUI SOCIAL - IL PD INSORGE, L'ATTACCO DI ANZALDI - VIDEO
GILET ROSSO SANGUE: UN RAGAZZO DI 23 ANNI È STATO INVESTITO E UCCISO DA UN CAMION MENTRE MANIFESTAVA SU UNA ROTATORIA DI AVIGNONE. L'AUTISTA DEL TIR HA PROVATO A SCAPPARE MA… - INTANTO NON SI FERMANO LE PROTESTE, NÉ DOPO LE PROMESSE DI MACRON NÉ DOPO L'ATTENTATO DI STRASBURGO, CHE PER MOLTI COMPLOTTISTI NON È STATO CASUALE