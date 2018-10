18 ott 2018 10:40

MARIONE, GRAN TRIVELLONE - SILVIA PARDOLESI, MOGLIE DI ADINOLFI A “RADIO2”: “CI DIAMO DENTRO, E INFATTI STO PER PARTORIRE. NON SONO ARRIVATA VERGINE AL MATRIMONIO CON LUI...HO DOVUTO CORTEGGIARLO UN SACCO DI TEMPO PRIMA DI CONVINCERLO. PER UNA COPPIA CATTOLICA IL SESSO NON È UN TABÙ – LA QUESTIONE DELLA VERGINITÀ È UNA COSA SERIA, I CONIUGI FUSARO L’HANNO BUTTATA IN BURLA. MAGARI LUI AVEVA BISOGNO DI…”