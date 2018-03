MAX AL MINIMO! DISASTRO D’ALEMA: FINISCE ULTIMO NEL COLLEGIO DI NARDÒ CON UN MISERO 3,9%. FINO A DUE GIORNI FA PONTIFICAVA SUI GIORNALI, OGGI SI ACCASCIA SU UN TAVOLINO E NON RISPONDE AI GIORNALISTI - TONFO DEI SINISTRATI DI GRASSO E BERSANI (3,4%). ORA POTREBBE SCATTARE IL LIBERI TUTTI – D’ATTORRE: "VA APERTO UN CONFRONTO COL M5S" (CHE NON VEDE L'ORA)

Chiara Spagnolo per www.repubblica.it

Un brutto day after per Massimo D'Alema. L'ex premier è arrivato ultimo nel suo collegio di Nardò-Gallipoli, tradito dall'ex roccaforte rossa. Si è battutto fino all'ultimo, partecipando a decine di incontro in tutta la provincia. Ma non è servito. Una sconfitta netta e inequivocabile che D'Alema non vuole, per il momento, commentare. Si è rifugiato nell'hotel Tiziano di Lecce, lontano dagli altri candidati LeU e ha respinto le richieste dei giornalisti che lo hanno sorpreso mentre i risultati elettorali poggiandosi su un tavolino defilato

(AdnKronos) – “Il Pd non è interessato a un governo con i 5 Stelle. Non è questione di antipatia o simpatia ma il M5S ha proposte incredibili” utili solo alla “campagna elettorale”. Lo ha detto Ettore Rosato a Porta Porta. Una chiusura sulla quale è intervenuto Alfredo D’Attorre di Leu: “Però così si spingono i 5 Stelle verso la Lega. Va aperto un confronto e sono convinto che il tema non potrà non interessare anche il Pd”.

Luca Romano per il Giornale

“Io candidato? La decisione finale non è stata ancora presa ma ho detto che sono disponibile se i miei elettori lo vorranno.

E i miei elettori sono i cittadini del Salento. Sono sempre stato un parlamentare della Puglia”. Massimo D’Alema parlando a Radio Capital parlava così della sua eventuale candidatura alle elezioni politiche. Alla fine l'ex leader dei Ds ha deciso di correre. Ma la sua candidatura è stato un fiasco totale.

L'ex premier nel collegio di Nardò con la lista Liberi e uguali viene confinato nelle ultime posizioni. Infatti, quando è stata scrutinata la metà delle schede, D'Alema si attesta al 3,9% con 6.118 voti. Teresa Bellanova del Pd è a quota 27.069 voti con una percentuale del 17,3%. Luciano Cariddi di Forza Italia ha raggiunta una percentuale del doppio con 55.116 voti e il 35,2%. Guida la classifica al momento Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle con 62.240 voti e il 39,8%.

