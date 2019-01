MEJO LA GUERRA DELLA MOGLIE VEGANA - IL PRINCIPE HARRY CORRE ALLE ESERCITAZIONI MILITARI PUR DI SFUGGIRE A MEGHAN, CHE DA INCINTA GLI HA TOLTO ALCOL, SIGARETTE, CARNE E ORA PURE TÈ E CAFFÈ. IL SUO RUOLO NON GLI IMPONE DI PARTECIPARE AI WAR GAMES IN NORVEGIA, MA A LUI LA DIVISA MANCA DA QUANDO È STATO IN AFGHANISTAN, DOVE UCCISE PURE ''QUALCHE TALEBANO'' (PAROLE SUE…)

Carlo Nicolato per ''Libero Quotidiano''

Il principe Harry è pronto a partire per la Norvegia per partecipare a una grande esercitazione militare, durante la quale un migliaio di militari d' élite della Royal Marine, insieme ad altri 7mila soldati europei e americani, fingeranno di difendere il Paese scandinavo dall' invasione russa.

IL PRINCIPE HARRY IN AFGHANISTAN

Al di là della questione politica, e cioè se sia più o meno opportuno che un alto membro della famiglia reale britannica partecipi a una sorta di dimostrazione di forza contro la Russia di Putin, l' esercitazione peraltro è la più importante degli ultimi 20 anni per la Gran Bretagna, i giornali inglesi, in particolare il Mirror che per primo ne ha parlato, si chiedono che cosa farà la moglie incinta nel frattempo. Per la verità non è ancora chiaro se Meghan prenderà il volo con il marito capitano o se come appare quasi certo rimarrà in Inghilterra nel cottage di Frogmore. Difficile immaginare la duchessa con il pancione alla base militare della Raf nel Oxfordshire da dove decollerà il marito.

meghan e harry 7

IN MISSIONE UFFICIALE

Ma la domanda da porsi in realtà e come mai Harry, che non ha alcun obbligo militare, dal 2017 è "solo" capo cerimoniale dei Royal Marine, abbia deciso di aggregarsi al suo corpo militare proprio adesso che la moglie è incinta.

Gli amici intimi, racconta il Daily Mail, tabloid storicamente filomonarchico, dicono che non lo hanno visto così raggiante dai tempi dell' Afghanistan, da quando aveva partecipato come elicotterista alla guerra contro i talebani, «uccidendone pure qualcuno», come lui stesso ebbe a confessare con orgoglio.

Un membro della famiglia reale ha invece detto al Mirror che Harry sente il suo ruolo nei Royal Marine con particolare intensità e che non vedeva l' ora di seguirli in una missione ufficiale tanto importante.

meghan e harry 4

«Non sarà in divisa, è solo una visita», ha spifferato al Daily Mail un' altra fonte che sembra quindi escludere che il principe si tratterrà da quelle parti per le dodici settimane previste dall' esercitazione. Eppure la domanda resta, e Meghan? Il sospetto è che lo stesso principe Harry che l' ha sposata e messa incinta si voglia prendere una piccola pausa, una sorta di boccata d' aria, seppure gelata, dalla mogliettina che già tanto ha fatto parlare di sé per le sue pretese, dicono sia «la principessa più costosa al mondo», e il caratterino bizzarro.

D' altronde la tempistica è sospetta. Dopo il matrimonio, come da copione, i due sposini sono andati a vivere a palazzo, nello specifico caso a Kensington, condividendo qualche metro quadrato su diverse migliaia con il fratello William e la moglie Catherine. Tempo qualche settimana e tra i fratelli e le rispettive mogli sono iniziati malumori, battibecchi, forse qualche litigio. Pare ci fosse di mezzo anche il trattamento che la nuova arrivata americana, nuova anche in usanze locali, ha subito riservato ai collaboratori della casa reale, quelli che una volta venivano chiamati "servitù" e che evidentemente Meghan considera ancora tali.

PARENTI SERPENTI

william, kate, harry e meghan

Da Kensington, non si sa bene se su loro iniziativa o in qualche modo "suggeriti" dalla regina Elisabetta, Harry e Meghan si sono trasferiti nel cottage di Frogmore, nell' omonimo parco a due passi dall' Eton Collage, dove evidentemente il principino, avendovi trascorso parte della giovinezza, si trova particolarmente a suo agio. Ma un conto è la vita spensierata da collegiale che menava a Eton anni addietro, un conto è convivere a tu per tu con l' amata rompipalle la quale, secondo gli esperti del settore, sta cercando di plasmare il marito a suo piacimento.

PRINCIPE HARRY

Pare secondo le ultime indiscrezioni che abbia non solo costretto il rampollo reale a smettere di fumare e di bere, ma gli addirittura tolto il caffè e l' amato e tanto british tè. Pare che lo abbia progressivamente allontanato dagli amici per non farlo cadere in "goliardica tentazione", e che l' abbia costretto a noiosissime sessioni di yoga e a una vita rigorosamente salutista. Meglio l' esercito, deve aver pensato Harry, meglio il freddo polare norvegese. Meglio far finta di essere in guerra con la Russia, proprio la Russia, un tempo legata ai Windsor da stretti vincoli consanguinei.

meghan e harry