E MENO MALE CHE AVEVA DETTO DI NON VOLER PIU’ RIENTRARE IN ITALIA “PERCHE’ E’ UN PAESE RAZZISTA” - RULA JEBREAL INVECE FA DIETROFRONT, PARTECIPA ALLA LEOPOLDA 2018 PER FARSI INTERVISTARE DA RENZI (CHE LE LANCIA OCCHIATE D'AMMIRAZIONE) E ACCETTA DI ENTRARE IN POLITICA PER CANDIDARSI ALLE ELEZIONI EUROPEE PER IL PD

E pensare che aveva detto di non voler più rientrare in Italia «perché è un Paese razzista». Invece non solo la giornalista palestinese Rula Jebreal in Italia ci è tornata, non solo ha partecipato alla Leopolda 2018 per farsi intervistare dal padrone di casa Matteo Renzi, ma ha anche accettato di entrare in politica e di candidarsi alle elezioni europee per il Partito Democratico.

Anzi di più, perché è stata proprio lei - che si è fatta conoscere al grande pubblico per aver affiancato Michele Santoro nella prima edizione del suo programma di approfondimento Annozero - a fornire l' assist all' ex segretario democratico quando ha confessato al suo interlocutore: «In questo momento sento il dovere morale di dare qualcosa indietro a questo Paese che mi ha dato tanto».

A quel punto il senatore e intervistatore per un giorno Matteo Renzi ha colto la palla al balzo chiedendole se aveva mai pensato di entrare in politica: «E allora - ha chiosato Renzi - visto che fra qualche mese si vota, cara Rula non finisce qua».

