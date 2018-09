MENTRE LA BORSA CROLLA A -2,5% CON LE BANCHE A PICCO, IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA ALL'ECONOMIA, GARAVAGLIA, SPIEGA IN MANIERA MOLTO CHIARA IL DEF: ''SE AVESSIMO LASCIATO IL DEFICIT ALL'1,6% IL GOVERNO SAREBBE CADUTO - ORA CI ASPETTIAMO LA BOCCIATURA DI BRUXELLES. MA LA FRANCIA VA MOLTO OLTRE. SE SBAGLIAMO, CAMBIEREMO REGISTRO''

(ANSA) - Piazza Affari dopo l'avvio pesantissimo per ora non riesce a contenere le perdite: in un clima molto nervoso l'indice Ftse Mib cede il 2,5% sotto i 21mila punti, con Banco Bpm in ribasso del 7%, Bper, Unicredit, Intesa, Ubi, Poste e Mps in calo di oltre il 5%. In asta di volatilità Carige. Il tonfo di Milano si ripercuote sull'Europa: Madrid perde l'1%, Francoforte lo 0,7% nonostante il dato di riduzione della disoccupazione, Parigi lo 0,4% mentre Londra si muove sulla parità sostenuta dalle materie prime.

Da ''Radio 24''

“E’ scontato che ci sarà una bocciatura della manovra da parte di Bruxelles” . Lo dice il sottosegretario all'economia Massimo Garavaglia a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 e spiega “E’ nelle regole, perché abbiamo fatto uno spostamento rispetto al percorso. Ci metteremo a discutere, non si può bocciare solo l’Italia!”

“Con 1.6% il governo finiva e si andava al voto, e allora avremmo rischiato davvero sui mercati” e aggiunge “ I mercati temevano che facessimo come la Spagna e la Francia il 2.8% e i vicepremier si sono impegnati per non sforare ulteriormente in Parlamento”.

“La politica passata ci ha portato al crollo del PIL adesso proviamo a cambiare politica e se sbagliamo cambieremo registro! La certezza è che continuando così andavamo a sbattere e i numeri lo dimostrano ”

“Consapevoli di avere un debito pubblico più grande rispetto alla Francia ci siamo tenuti un margine di sicurezza, questo è un atteggiamento saggio e ragionevole”. E su una possibile bocciatura da Bruxelles sulla manovra, risponde ironico: “Bocciamo solo l’Italia e tutto il resto del mondo va bene?”

“I tecnici del Mef sono di altissima qualità e oltretutto li conosco da anni. Ho la massima stima”. E sul deficit al 2,4% il lavoro dei tecnici sarà: “al servizio della nazione, seguendo quelli che sono gli input, ci aiuteranno, al meglio, a portarli avanti”