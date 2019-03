MI SI NOTA DI PIÙ SE VADO AL TEATRO DELL'OPERA O A VILLA BORGHESE IN MEZZO A MIGLIAIA DI PERSONE IN UNA CALDA DOMENICA DI PRIMAVERA? - SE SALVINI INVOCA ''PRIVACY'' CON LA SUA FRANCESCA VERDINI ANDANDO ALLA PRIMA DI ''DUMBO'' CON TUTTI I FOTOGRAFI SCHIERATI, LUIGINO DI MAIO PUNTA I RIFLETTORI SULLA NUOVA FIDANZATA VIRGINIA SABA, GRILLINA DI COMPLEMENTO. ''MIO PADRE HA DETTO: 'E' L'UOMO PER TE''

LUIGI DI MAIO CON VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE

Da www.agi.it

"Sto vivendo una storia molto romantica con Luigi Di Maio. Certo, la viviamo giorno per giorno con entusiasmo, cercando di stare insieme il più possibile, impegni permettendo".

Così inizia la lunga intervista a Virginia Saba, la fidanzata del vicepremier Luigi Di Maio, pubblicata nel nuovo numero del settimanale Dipiù diretto da Osvaldo Orlandini. Trentasette anni, cagliaritana, dopo il suo debutto in società sottobraccio al suo amore all'Opera di Roma, Virginia si confessa sulle pagine del famigliare di Cairo in edicola sabato.

luigi di maio con la fidanzata virginia saba (5)

"Luigi? Mi ha conquistato con il suo modo di parlare, con la sua conversazione. È da gennaio che ci frequentiamo, sono più di due mesi che giriamo per Roma e nessuno si era accorto di niente. Io lui lo trovo bellissimo: ha un sorriso bellissimo, occhi bellissimi...". Un ritratto di lei a tutto tondo, ieri ex giocatrice di pallacanestro della Virtus Cagliari, in A 2, dove, racconta lei, giocava al fianco di Geppi Cucciari, e oggi assistente parlamentare della deputata Emanuela Corda. "Mi sveglio presto e pratico ogni giorno la meditazione per almeno venti minuti. Poi doccia e di corsa a lavoro".

luigi di maio con la fidanzata virginia saba (9)

Un botta e risposta sulla costruzione di un amore nato alle luci di Montecitorio. "Be’, sì, l’ho conosciuto per il mio lavoro di assistente parlamentare sono a Roma da novembre. Ma, sa, in un contesto lavorativo la serietà è la prima cosa e ho sempre cercato di avere un atteggiamento perfetto che non desse adito a pensare chissà che cosa. Però, a essere sincera... magari in Sardegna a gennaio non è stato così. Eravamo nella mia terra per le elezioni uninominali e, insomma, qualche sorriso in più a Luigi gliel’ho fatto...".

Anche se ancora non lo ha presentato ufficialmente a casa, Luigi Di Maio ha “la benedizione” del papà della sua fidanzata. Lei infatti racconta a Dipiù: "Papà si è fatto una idea di Luigi da quello che legge e da quello che vede in TV. Gli piace, è felicissimo e mi ha detto: “Lui è l’uomo per te”. Speriamo bene...".

