I MISTERI DI “FARSA ITALIA” IN CAMPANIA - MA CHI E’ MARTA ANTONIA FASCINA, CANDIDATA ALLA CAMERA IN BEN DUE COLLEGI PLURINOMINALI, IN POSIZIONI BLINDATISSIME? - NESSUNO LA CONOSCE, IN RETE NON SI TROVA ALCUNA INFORMAZIONE - L’EX CONSIGLIERE REGIONALE CARLO AVETA ATTACCA: “E’ BLINDATA COME SE FOSSE UN BIG NAZIONALE. MA ALLE COMUNALI A PORTICI (CITTA’ DI NOEMI LETIZIA) HA PRESO 58 PREFERENZE…”

Dagoreport

MARTA ANTONIA FASCINA

Il fascino misterioso della Fascina. Da tre giorni sotto ’o Vesuvio non si parla che di lei, anzi: si sussurra solo di lei. Marta Antonia Fascina, detta Marta, è candidata alla Camera per Forza Italia in ben due collegi plurinominali, in posizioni blindatissime: a Napoli Nord è terza, dietro Mara Carfagna (che però è candidata anche in altri collegi, quindi potrebbe essere eletta altrove e liberare un posto) e Antonio Pentangelo, braccio destro di Luigi Cesaro ed ex presidente della Provincia di Napoli.

A Napoli Sud è addirittura seconda, dietro il deputato uscente Paolo Russo. In sostanza, salvo cataclismi, la Fascina è già in Parlamento. Il problema è che a Napoli e in Campania, nessuno, ma proprio nessuno, sa chi sia. Su google non si trova alcuna notizia, neanche una foto, un indizio, una traccia. Niente.

IL POST DI CARLO AVETA SU MARTA ANTONIA FASCINA

Una schiarita arriva dal profilo Facebook dell’ex consigliere regionale Carlo Aveta:

“Portici”, scive Aveta, “avrà il suo deputato, una ventottenne che Forza italia ha blindato in ben due listini al proporzionale, come se fosse un big nazionale, dall'alto delle sue 58 preferenze raccolte alle comunali del 2013 con il Popolo della Libertà. Egregio Presidente Berlusconi, la ringrazio per averci spinto a sostenere le forze politiche anti sistema, quel sistema che lei con i suoi comportamenti pubblici e privati ha contribuito a far degenerare, mortificando la politica, i territori e gli elettori”.

La Fascina, quindi, ha vissuto a Portici, la città di Noemi Letizia, e in effetti, spulciando le liste del Pdl alle comunali di Portici di cinque anni fa, ecco che spunta Marta Fascina. Dai 58 voti alle comunali a un seggio alla Camera il passo è breve. Dicono che la sua candidatura sia stata fortemente caldeggiata da Adriano Galliani. Dicono…