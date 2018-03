A MOSCA GLI È SCAPPATA LA MANO: TROVATO MORTO UN ALTRO RUSSO LEGATO A BEREZOVSKI, OLIGARCA FATTO FUORI NEL 2013 -THERESA MAY RIAPRE LE INDAGINI SU 14 MORTI SOSPETTE DI PERSONE LEGATE ALLA RUSSIA E MINACCIA SANZIONI CONTRO MOSCA, CHE PREPARA 'PESANTI RITORSIONI' - GLI OLIGARCHI FANNO COMODO FINCHÉ PORTANO DECINE DI MILIARDI A LONDRA. POI QUANDO INIZIANO A MORIRE TOCCA INDAGA’ SULLE LORO ATTIVITÀ…

SPIA RUSSA:MOSCA,PRONTE RITORSIONI SE GB VARA SANZIONI

(ANSA) - Il ministero degli Esteri russo definisce il caso dell'ex spia russa avvelenata una "colossale provocazione internazionale", avverte Londra che a nessun media britannico sarà più concesso di lavorare in Russia se la Gran Bretagna chiuderà 'Russia Today' nel Regno e ammonisce sul fatto che le agenzie governative russe stanno preparando una serie di misure ritorsive nel caso in cui il governo di Theresa May varasse nuove sanzioni anti-russe. Lo riferisce Interfax.

SPIA RUSSA:GB RIAPRE CASI SU 14 MORTI,ANCHE BEREZOVSKI

(ANSA) - La polizia e i servizi segreti dell'MI5 compiranno nuovi accertamenti sulla morte negli ultimi anni nel Regno Unito di 14 persone, russe o legate in qualche modo alla Russia, sulle cui circostanze sono stati in passato sollevati dubbi. Lo ha annunciato la ministra Amber Rudd, rovesciando il 'no' del governo ribadito fino a ieri. Fra i fascicoli, chiusi a suo tempo come non sospetti, quello relativo al chiacchierato oligarca Boris Berezovski: morto in Inghilterra dopo essere entrato in rotta di collisione con Vladimir Putin.

GB: TROVATO MORTO A LONDRA UN AMICO RUSSO DI BEREZOVSKI

(ANSA) - E' stato trovato morto nella sua abitazione di Londra un altro russo riparato in Gran Bretagna, l'ex uomo d'affari Nikolai Glushkov, 69 anni, strettamente legato in passato al defunto Boris Berezovski, chiacchierato oligarca che ebbe ruoli di primo piano al Cremlino prima di entrare in rotta di collisione con Vladimir Putin. Le cause della morte di Glushkov non sono ancora spiegate, ha riferito Scotland Yard, che ha aperto un'indagine al riguardo. Escluso tuttavia al momento alcun collegamento con il caso Skripal.

Glushkov aveva avuto incarichi dirigenziali negli anni '90 in seno all'Aeroflot e nell'azienda automobilistica Avtovaz di Togliatti, quando entrambe erano di fatto sotto il controllo di Berezovski. E aveva più tardi seguito l'oligarca nel suo 'esilio' londinese, pur non avendo lo stesso profilo pubblico e d'impegno politico, dopo essere stato processato per truffa nel 2000 in patria, incarcerato e infine assolto dalle accuse più gravi nel 2004. In un successivo processo era stato poi condannato in contumacia a 8 anni per aver sottratto 123 milioni di dollari dalle casse dell'Aeroflot.

Glushkov nel 2001, mentre era detenuto in ospedale per problemi di salute, era entrato in contatto anche con Andrei Lugovoi (l'ex ufficiale dei servizi segreti (Fsb) più tardi implicato nell'avvelenamento di Aleksandr Litvinenko) il quale era finito a sua volta sotto processo per aver tentato di organizzarne l'evasione: un piano da cui lo stesso Glushkov si era subito dissociato sostenendo di non aver mai voluto evadere ed avanzando il sospetto di una macchinazione dell'Fsb. L'ex uomo d'affari è morto nella sua residenza di New Maiden, nel sud-ovest di Londra, come ha confermato l'avvocato Andrei Borovkov, dicendosi pure ignaro delle cause.

Nel 2013 era morto a Londra anche Berezovski, ormai quasi prosciugato delle sue immense ricchezze. Un decesso che aveva suscitato molti dubbi, ma che la polizia britannica aveva alla fine chiuso come non sospetto, ipotizzando che si fosse suicidato o fosse rimasto vittima di un 'gioco estremo'. Alla luce del caso Skripal, peraltro, la ministra dell'Interno, Amber Rudd, ha annunciato giusto oggi il via libera a ulteriori approfondimenti investigativi per sgomberare il campo da ogni sospetto proprio sulla morte di Berezovski come su quella di altre 13 persone legate in qualche modo alla Russia e decedute in Gran Bretagna negli ultimi anni.

