NAPOLISPIA - COSE MAI VISTE: IL PADRE DI FRANCESCA PASCALE VOTA 5 STELLE! IL ‘SUOCERO’ DI BERLUSCONI HA UNA PAGINA FACEBOOK TAPPEZZATA DI PROPAGANDA GRILLINA: ‘QUESTI RAGAZZI SONO IL FUTURO! SARANNO LA VERA LEGISLATURA NON ABUSIVA! FARANNO PIAZZA PULITA DI TUTTI I PAPPONI!’. AZZ…

rosario pascale con la sorella di francesca il giorno delle nozze

Carlo Tarallo per Dagospia

E’ lui o non è lui? Ma certo che è lui! Farsa Italia è percorsa da un brivido: “Il papà di Francesca Pascale vota per il M5S!”. “Il suocero di Berlusconi sta con Grillo!”. Possibile? “Guarda il suo profilo Facebook!” suggerisce uno che la sa lunga sulla ex Calippa. E in effetti, su Facebook, ecco spuntare il profilo di Rosario Pascale, il nome del babbo di Francesca, pieno zeppo di inviti a votare per il Movimento 5 Stelle. La foto del profilo, confrontata con quelle scattate al matrimonio di Marianna Pascale, la sorella di Francesca, che si è sposata lo scorso ottobre, confermano il terribile sospetto: sembra proprio lui!

silvio berlusconi e francesca pascale da chi 5

Gli inviti a votare per il M5S sono espliciti: “Questi ragazzi sono il futuro! Saranno la vera legislatura non abusiva!”: e via con la foto di Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio. “ll M5S & Salvini salvano l’Italia e fanno piazza pulita di tutti i papponi” scrive in un altro post. “Virginia Raggi non mollare!”, aggiunge ancora.

rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 7

Insomma: il signor Rosario Pascale è un elettore sfegatato del M5S. Con tanti saluti a Francesca e al “genero” Silviuccio Berlusconi…

rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 4 rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 5 rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 3 rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 6 rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 2 silvio berlusconi al matrimonio della sorella di francesca pascale silvio berlusconi al matrimonio della sorella di francesca pascale silvio berlusconi marianna pascale carlo pasquale gargiulo francesca pascale rosario pascale padre di francesca un pasionario a 5 stelle 1