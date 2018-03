NAPOLISPIA - IL PROGRAMMA DEI 5 STELLE? NON ANDARE AL GOVERNO. CHI LO DICE? UNA NEODEPUTATA DEL M5S! PER SAPERE COSA HA IN MENTE GIGGINO DI MAIO, NON OCCORRE SCIROPPARSI 15 RETROSCENA AL GIORNO, SBIRCIARE IL PROFILO FACEBOOK DI FLORA FRATE, NEODEPUTATA ELETTA IN CAMPANIA, RESIDENTE A BERGAMO

Carlo Tarallo per Dagospia

Il programma dei 5 stelle? Non andare al governo. Chi lo dice? Una neodeputata del M5S! Incredibile ma vero, per sapere cosa ha in mente Giggino Di Maio, non occorre sciropparsi 15 retroscena al giorno, ma semplicemente sbirciare il profilo Facebook di Flora Frate, neodeputata penstastellata, eletta in Campania, residente a Bergamo.

La Frate, appena tre mesi fa, il 17 dicembre 2017, scriveva su Facebook: “Alle elezioni vinceranno i 5S. Ma il governo si formerà con una grande alleanza tra il Pd e la destra. A questo punto i 5S, che non intendono governare, saranno contenti e così il paese resterà sempre ai soliti noti. Intanto io non so cosa e chi votare”.

I suoi contatti commentano, e lei affonda i colpi nelle risposte: “Io sono lungimirante. I 5S non governeranno, sono un blocco di potere per avvantaggiare gli altri”. E ancora: “Un giorno mi darete ragione. Non cerchiamo sempre di delegare, non ci servono i 5S, ci serve la nostra coscienza”.

Analisi lucidissima e spietata, quella di Flora, che dopo le elezioni ovviamente ha cambiato idea:

“È un orgoglio per me - ha scritto l’altro ieri - poter annunciare di essere stata eletta alla Camera dei Deputati col MoVimento 5 Stelle.Io ci ho sempre creduto, anche quando sembrava impossibile”. Io ci ho sempre creduto? Ma quando mai!

