“LE SEMBRERÀ STRANO, MA LE REGOLE VALGONO ANCHE PER LEI" – LA CARFAGNA ELETTA EROINA DELL’OPPOSIZIONE DOPO LA RISPOSTA PICCATA A SALVINI – E OGGI L'EX SHOWGIRL A “CIRCO MASSIMO” RINCARA LA DOSE: “IN PARLAMENTO NON SI ENTRA CON LA RUSPA. LE CRITICHE A MEB PER ‘MAXIM’? IN POLITICA C’È SEMPRE STATA DIFFIDENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE”

1 – CARFAGNA A CIRCO MASSIMO: "SCONTRO CON SALVINI? IN PARLAMENTO NON SI ENTRA CON LA RUSPA. BERLUSCONI STANCO? A ME NON SEMBRA. CRITICHE A MEB PER MAXIM? IN POLITICA C'È SEMPRE STATO ATTEGGIAMENTO DI DIFFIDENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE, MA COSE MIGLIORATE"

Niente ruspe in aula. A Circo Massimo, su Radio Capital, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna parla del battibecco avuto in aula con il ministro dell'interno Matteo Salvini: "Mi sono limitata a richiedere il rispetto del regolamento.

Ho fatto semplicemente il mio dovere e segnalato Salvini che i deputati erano al lavoro nelle commissioni. In Parlamento non si entra con la ruspa", spiega Carfagna, che però chiarisce: "Non c'è nessun caso nel centrodestra. Credo nel valore del centrodestra unito, che ha governato e governa regioni importanti applicando un modello di buon governo con molti fatti e poche chiacchiere.

Oggi lo scenario è cambiato, bisogna capire cosa intende fare la Lega".

Lega che attualmente è al governo con i 5 stelle, un'alleanza che per Carfagna "è nata in condizioni emergenziali ma si sta trasformando essa stessa in emergenza. Noi non inseguiremo la Lega con il cappello in mano, e non dobbiamo avere sudditanza psicologica nei loro confronti.

D'altra parte, non penso che Salvini sia felice di mettere a rischio i risparmi degli italiani per fare il reddito di cittadinanza". Il banco di prova per la tenuta del governo, secondo la deputata di Forza Italia, sarà la legge di bilancio, "quando e se arriverà in Parlamento.

Ci piacerebbe vedere il Def per capire cosa hanno festeggiato i ministri 5 stelle sul balcone. Non abbiamo visto neanche il decreto sicurezza, né quello su Genova. In questo governo ci sono pochi atti e tanta propaganda". Sulla sicurezza, Carfagna promuove "il contrasto all'immigrazione clandestina", ma "non sulla pelle dei disperati": "Fare della Diciotti un simbolo della lotta contro l'immigrazione clandestina non è stata una buona idea. Come non è stata una buona idea farne un simbolo di resistenza".

Berlusconi si ricandiderà? "Lo deciderà lui", dice la ex ministra delle pari opportunità, "Sicuramente sarà in campo, come lo è stato nell'ultima campagna elettorale. È un simbolo e un fuoriclasse della politica. Sarà di grande aiuto. E a me non sembra affatto stanco".

Escluso un Nazareno bis: "Costruimmo un governo di emergenza con Letta, ma non c'è mai stata una corrispondenza di amorosi sensi fra noi e il PD, come non c'è oggi fra M5S e Lega".

Carfagna infine parla delle critiche a Maria Elena Boschi per il servizio fotografico pubblicato oggi nella rivista Maxim: "Nei confronti delle donne in politica c'è sempre stato un atteggiamento di diffidenza, ma le cose sono migliorate negli ultimi anni", dice, "Se oggi la seconda carica dello Stato è ricoperta da una donna lo si deve a Forza Italia. Vediamo, però, meno attenzione rispetto al ruolo femminile da parte della maggioranza".

2 – IN AULA BATTIBECCO CARFAGNA-SALVINI: "MINISTRO, LE REGOLE VALGONO PURE PER LEI"

Durante il question time con il ministro degli Interni i banchi dell'aula di Montecitorio erano quasi vuoti, soprattutto quelli destinati alle opposizioni, e di parlare a un'aula semi deserta non aveva voglia, nella giornata di mercoledì 3 ottobre.

Così Matteo Salvini ha ironizzato sull'assenza di gran parte dei deputati del Pd, e sul "sonno" dei pochi presenti. Ma prima del risentimento dei Dem, sul ministro degli Interni si è "avventata" la vice presidente della Camera Mara Carfagna che ha difeso l'Aula (impegnata in commissioni in contemporanea) e tacitato il ministro.

"Curioso il fatto che al question time siano presenti più deputati di maggioranza che di opposizione, però così va il mondo", ha detto il vicepremier a microfono aperto. "La invito a non fare polemiche", ha chiesto Carfagna spiegandogli che "ci sono commissioni in corso". Un paio di deputati del Pd ha replicato dai banchi e Salvini ha sfoderato sarcasmo: "Non era mia intenzione turbare il sonno della nutrita pattuglia del Pd in Aula".

A quel punto Carfagna è intervenuta sovrapponendosi quasi alle parole del vicepremier che la pregava di farlo parlare. "Lei è libero di parlare, ma non di attaccare il Parlamento, le sembrerà strano, ma le regole valgono anche per lei", è stato l'affondo della vice presidente, tra gli applausi di una parte dell'aula e le mani giunte, a mo' di resa, di Salvini.

