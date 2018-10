I NEMICI DEI MIEI NEMICI - IL PARTITO DI ESTREMA DESTRA TEDESCA, "ALTERNATIVE FUR DEUTSCHLAND", HA CREATO UNA SEZIONE “EBREA” DEL PARTITO, SOTTO IL SEGNO DELLA COMUNE OPPOSIZIONE ALL’IMMIGRAZIONE ISLAMICA - IL GRUPPO PER ORA RAGGRUPPERÀ SOLO CHI GIÀ È ISCRITTO AL PARTITO – LA COMUNITÀ EBRAICA TEDESCA SI INCAZZA FACENDO NOTARE CHE L'AFD E' UN “PARTITO RAZZISTA ANTISEMITA”, MA…

Da https://notizie.tiscali.it

la sezione ebrea dell'afd

Il partito di estrema destra tedesco AfD ha formalizzato la nascita di una sezione "ebrea", sotto il segno della forte e comune opposizione all'immigrazione degli islamici e all'islam in generale. Il gruppo di chiama "Ebrei per l'AfD" e durante una conferenza stampa tenuta ieri a Wiesbaden il partito ha spiegato che per ora è formato da 19 persone e che prevede l'adesione solamente di chi già è inquadrato nell'Afd.

la sezione ebrea dell'afd 1

L'iniziativa ha provocato una viva reazione della comunità ebraica tedesca, che ha puntato il dito contro un'assurda adesione di ebrei a "un partito razzista e antisemita". Circa 250 persone, in gran parte membri di organizzazioni ebraiche, hanno manifestato ieri a Francoforte, al grido di "non otterrete la certificazione kosher da parte nostra", come ha ribadito in un discorso Dalia Grinfeld, capo dell'Unione degli studenti ebrei in Germania.Promotore della creazione del gruppo ebreo dell'Afd è Dmitri Schulz, secondo cui la sua militanza è tutt'altro che contraddittoria: "L'AfD è il solo partito che difende al 100% i valori giudaico-cristiani della Germania".

