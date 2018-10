NEMICO PUBBLICO NUMERO UNO – ANCHE SALVINI NEL VIDEO PROMOZIONALE DEL GOVERNO FRANCESE CHE INVITA I CITTADINI AD ANDARE A VOTARE ALLE EUROPEE E IN CUI SI STABILISCONO AMICI E NEMICI DI MACRON “IMMIGRAZIONE, CONTROLLARE O SUBIRE?” SI LEGGE, POI APPAIONO IN FILA MATTEO IL TRUCE E ORBAN IL BOIA, PRIMA DI… – VIDEO

Gli scontri tra Francia e Italia puntano diritti alle prossime elezioni europee. Matteo Salvini lo sa, ma pare lo abbiano capito anche dalle parti di Parigi. Se per il ministro dell'Interno italiano la prossima tornata elettorale comunitaria segna uno spartiacque per l'Europa, lo stesso vale per Macron e soci. Non è un caso dunque se il leghista è stato inserito all'interno di un video "promozionale" del governo francese che invita i cittadini d'Oltralpe ad andare a votare.

La sensibilizzazione per le Europee del maggio 2019 sta già facendo storcere il naso a molti utenti dei social. Il motivo? Il filmato mostra alcune questioni cruciali per il futuro del Vecchio Continente e mette a confronto due visioni diverse e opposte, secondo alcuni lasciando in qualche modo intravedere da quale parte sarebbe opportuno pendere. Da un lato i "sovranisti" e dall'altra gli "unionisti".

"Immigrazione, controllare o subire? - si legge - Clima, agire o ignorare? Lavoro, partner o concorrenti?". Poi a un certo punto appaiono pure il ministro dell'Interno italiano e il premier ungherese Viktor Orban: "Europa, unione o divisione?", è la domanda cruciale. Il fatto è che in contrapposizione a Salvini viene messa l'immagine di una manifestazione del Pd di Roma. Come a dire che per il governo francese la battaglia alle europee sarà tra la visione di Salvini e quella del Pd.

Quello che è certo è che il leader della Lega ha lanciato la sua sfida alla "vecchia" Europa e insieme agli alleati sovranisti cercheranno di conquistare il maggior numero di europarlamentari possibili. Il ministro dell'Interno non ha neppure escluso di candidarsi per la guida della Commissione qualora i sovranisti dovessero risultare la maggioranza. Ecco perché il governo francese concludo il suo spot con un messaggio chiaro: "A maggio l'Europa cambierà. A voi decidere in quale direzione".

