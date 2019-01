21 gen 2019 13:43

NON SI FIDA DELLO STATO - LA FIGLIA DI MORO, MARIA FIDA, FA CAUSA ALL'ITALIA: ''MENTRE EX BRIGATISTI FACEVANO I VACANZIERI IN GIRO PER IL MONDO NOI VIVEVAMO UNA SOLITARIA AGONIA A OGGI LUNGA 41 ANNI. LO STATO ITALIANO DEVE RISPONDERE DELLE PROPRIE INADEMPIENZE. NON GLI INTERESSANO LE VITTIME SE NON PER QUALCHE APPLAUSO NELLE RICORRENZE''. LA VIDEO-DENUNCIA