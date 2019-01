4 gen 2019 16:02

NON TE LO DIGOS DUE VOLTE - AGENTI DI POLIZIA NEGLI UFFICI DELL'ANAGRAFE DI PALERMO: LI HA MANDATI SALVINI? ''CI HANNO CHIESTO LE PROCEDURE PER I RICHIEDENTI ASILO'' - DOPO CHE IL SINDACO ORLANDO HA SOSPESO L'APPLICAZIONE DEL DECRETO SICUREZZA, IL MINISTRO DELL'INTERNO HA PROMESSO AZIONI RAPIDE PER RIMETTERE IN RIGA I SINDACI DISSIDENTI