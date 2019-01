9 gen 2019 12:49

NON TUTTO IL MALTA VIENE PER NUOCERE: TROVATO L'ACCORDO, I MIGRANTI SBARCHERANNO E ANDRANNO IN 8 PAESI. TRA CUI L'ITALIA, IN BARBA AI PORTI CHIUSI DI SALVINI - MUSCAT, PREMIER MALTESE: ''ALTRI 131 MIGRANTI GIÀ NEL NOSTRO PAESE SARANNO TRASFERITI IN ALTRI STATI MEMBRI'' - SEA WATCH COMMENTA: ''L'UNIONE EUROPEA RILASCIA I SUOI 49 OSTAGGI''