NOTTE DI SANGUE A KABUL - UN COMMANDO TALEBANO ATTACCA L'HOTEL INTERCONTINENTAL FREQUENTATO DAGLI STRANIERI: ALMENO 43 MORTI, UCCISI 3 TERRORISTI – NESSUN ITALIANO COINVOLTO – VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

Notte di sangue a Kabul. Almeno 43 persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco all'Hotel Intercontinental della capitale afghana assaltato da un gruppo di uomini armati, almeno quattro. Lo riferisce la tv Tolo, che cita fonti di sicurezza, mentre fonti governative ufficiali parlano ancora di sole sei vittime. Tre assalitori sono stati uccisi dalle forze speciali secondo il portavoce del ministero dell'Interno Nasrat Rahimi.

Da fonti di intelligence si apprende che fra i morti ci sarebbero, oltre ad alcuni membri del personale di sicurezza afghano dell'hotel, anche una donna straniera, mentre 126 persone (fra cui 41 stranieri) sono state tratte in salvo. L'attacco si sarebbe concluso poco prima delle 10 locali (le 6.30 italiane), anche se due tv afghane sostengono che dalla zona provengono ancora rumori di spari ed esplosioni.

L'attacco, che è stato rivendicato dai talebani afghani in un tweet in inglese del portavoce Zabihullah Mujahid, che sostiene che l'attentato abbia provocato «decine di vittime fra nemici stranieri e loro mercenari» e ha precisato che l'operazione è stata condotta da 5 mujaheddin e che nell'albergo era in corso un incontro fra responsabili militari stranieri e personalità del governo afghano.

L'attacco è iniziato attorno alle 21 locali quando gli uomini armati sono entrati nelle cucine dell'albergo sparando all'impazzata sui clienti e spostandosi poi nei vari piani dell'edificio mentre la gente terrorizzata cercava riparo nelle stanze piombate improvvisamente nel buio. Gli attaccanti hanno tagliato l'energia elettrica e quasi subito è divampato un incendio che ha avvolto i piani alti dell'edificio: le fiamme, secondo fonti ufficiali afghane, sono state appiccate in una cucina del quarto piano.

Immediato l'intervento delle forze speciali anche perché l'albergo era sotto stretta sorveglianza da quando, nel 2011, un attacco analogo provocò la morte di 20 persone, inclusi nove assalitori. «Chiedo alle forze di sicurezza di aiutarci il prima possibile, prima che ci raggiungano e ci uccidano», è stato l'appello disperato lanciato da un ospite dell'Intercontinental, probabilmente via cellulare, e ripreso dai media internazionali. Secondo un uomo che è riuscito a fuggire - ha riportato la tv Tolo - gli attaccanti hanno lanciato alcuni ospiti dalle finestre al grido di 'Allah u Akbar'.

Le strade di accesso all'edificio, che si trova su una collina nella zona ovest della capitale afghana, sono state chiuse mentre fuori, nella notte, le ambulanze aspettavano il via libera per far entrare i soccorritori. Gli elicotteri sorvolano costantemente l'albergo. Giovedì scorso il Dipartimento di Stato Usa aveva diramato un'allerta su possibili, imminenti attacchi contro alberghi a Kabul. In un tweet, il ministero degli Esteri americano scriveva: «Allerta sicurezza a Kabul. Notizie che gruppi estremisti potrebbero preparare un attacco contro hotel a Kabul, come l'hotel Baron vicino all'aeroporto Hamid Karzai». Un obiettivo sensibile, l'Intercontinental, che ospita di frequente incontri internazionali. Anche questa mattina si era svolta una conferenza sugli investimenti cinesi nel Paese.

Secondo quanto hanno riferito all'Ansa fonti di intelligence, nessun italiano risulta essere alloggiato nell'albergo, né vi sarebbero italiani direttamente o indirettamente coinvolti.