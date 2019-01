LA NUOVA DISCESA IN CAMPO DI BERLUSCONI SPACCA FORZA ITALIA: ECCO CHI HA PROVATO A FERMARLO - I PIÙ ENTUSIASTI TRA I FEDELISSIMI DEL CAV DELLA CANDIDATURA SONO STATI GHEDINI E GALLIANI. MENTRE GIANNI LETTA SI E’ CONVINTO SOLO ALL’ULTIMO. L’AMAREZZA DEL "FILOLEGHISTA" TOTI...

Da www.liberoquotidiano.it

berlusconi forza italia

La candidatura di Silvio Berlusconi anziché unire spacca Forza Italia. Secondo un retroscena del Messaggero, i più entusiasti tra i fedelissimi del Cav sono stati Niccolò Ghedini e Adriano Galliani, tra i grandi sostenitori del ritorno in campo del leader per le elezioni europee. Molto più scettici, se non nettamente contrari i figli (Marina Berlusconi in testa), preoccupati per la salute dell'82enne ex premier, il sempre prudente Fedele Confalonieri.

berlusconi galliani

Convinto all'ultimo, forse solo dalla determinazione del capo, Gianni Letta, il vecchio saggio azzurro che ne ha viste di tutti i colori in questi anni. Giovanni Toti, che spesso tra i forzisti fa il controcanto, sembra amareggiato: "Il mio umile consiglio era di non candidarsi". Silvio non l'ha ascoltato.

silvio berlusconi convegno forza italia

berlusconi galliani berlusconi convention forza italia 2017 berlusconi convention forza italia 2017 silvio berlusconi convegno forza italia silvio berlusconi forza italia

berlusconi galliani allo stadio con urbano cairo in fondo Silvio Berlusconi chiude la convention di Forza Italia