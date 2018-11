ORA BASTA CON LE ACCUSE AL SUD “FANNULLONE” - PINO APRILE: “IL REDDITO CITTADINANZA E’ TUTTO PER IL MERIDIONE? GLI 80 EURO DI RENZI COSTAVANO 1 MILIARDO IN PIÙ (10 CONTRO 9) E SONO ANDATI SOLO AL NORD MA NESSUNO HA PARLATO DI QUESTIONE SETTENTRIONALE - LAVORO IN NERO? C’È SOPRATTUTTO AL NORD. C’E’ RAZZISMO ANCHE SUL CONDONO: SI PARLA DI ISCHIA MA NON DELL’EMILIA…”

Da www.radiocusanocampus.it

PINO APRILE

Lo scrittore Pino Aprile, autore di diversi libri dedicati al Sud Italia, è stato ospite dei microfoni di Radio Cusano Campus all’interno del programma “L’Italia s’è desta”, condotto da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti. Aprile è intervenuto sulla questione del reddito di cittadinanza che, secondo alcuni, sarebbe un aiuto ai “fannulloni” del Sud.

Saccheggio del Sud. “La questione del reddito di cittadinanza è affrontata in Italia con gli stessi canoni con cui da un secolo e mezzo si affronta la questione meridionale, ovvero dall’annessione a mano armata del Regno delle due Sicilie al Regno di Sardegna con la scusa di fare l’Italia mentre invece partì la “piemontizzazione” e il saccheggio del Sud”.

reddito di cittadinanza

Fannulloni: “In molti dicono che così si sovvenzionano i fannulloni del Sud, invitandoli a lavorare ancora meno. Ci si dimentica che sono questi stessi fannulloni che riempiono il mondo ed il Nord per fare qualsiasi lavoro. Il reddito di cittadinanza costa un miliardo in meno del regalino elettorale di Renzi degli 80 euro. Soldi che sono stati assegnati solo ai redditi medio bassi, escludendo quelli senza reddito o i redditi molto bassi, escludendo quindi i più poveri. Gli 80 euro sono andati solo Nord ma nessuno ha parlato di questione settentrionale.

BONUS Renzi 80 Euro

Se il reddito deve andare a quelli più poveri è normale che vada al Sud dove è concentrata la povertà. La baggianata del lavoro nero l’ha detta anche il segretario del PD Martina. Lui ha detto che col reddito di cittadinanza si favorirebbe il lavoro in nero. In realtà, il lavoro in nero al Sud è l’1,8% del totale. Il lavoro in nero è tutto settentrionale. C’è razzismo allo stato puro, a volte anche inconsapevole.

DI MAIO CONTRO IL CONDONO A ISCHIA NEL 2017

Condono. Anche sul condono c’è razzismo. Sono state condonate anche le posizioni di molti abitanti dell’Emilia nello stesso provvedimento di Ischia. Per loro ovviamente non si è parlato di “furbetti”. In Emilia sono venuti giù capannoni che avevano il tetto semplicemente appoggiato sui muri. Gli aiuti di Stato sotto forma di accise sui carburanti per l’Emilia erano 4 volte superiori a quelle per L’Aquila. Inoltre, i fondi per L’Aquila sono stati presi dai soldi destinati al Sud, mentre Borghezio insultava i terremotati dicendo “siamo stanchi di assistere fannulloni terremotati”.