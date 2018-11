Estratto dell'articolo di Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”

Il Presidente della Repubblica trasmetterà la manovra grillino- leghista alla Camera già oggi perché la commissione Bilancio ne inizi l' esame. E in una lettera Sergio Mattarella sarebbe pronto a chiedere ai parlamentari di cancellare le misure che non hanno titolo ad essere in manovra. [...]

Non sono in manovra, ora è ufficiale, il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni ( con quota 100). I due obiettivi simbolo della maggioranza saranno introdotti soltanto nel 2019, con degli appositi disegni di legge collegati, «quando tutto sarà pronto», ammette il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. È vero: la manovra ipotizza delle spese per queste misure e indica in 6,8 miliardi l' impegno per il reddito di cittadinanza nel 2019. Ma sono accantonamenti " virtuali". [...]

Obiettivi scorporati, rinviati. Manca in manovra anche il taglio alle pensioni d' oro. La sforbiciata verrebbe introdotta soltanto nelle prossime settimane con un emendamento parlamentare oppure del governo. Lega e M5S avrebbero raggiunto un accordo politico per colpire gli assegni sopra i 90mila euro ( esclusi quelli delle casse complementari). L' entità dei tagli e le soglie di intervento restano imprecisate. [...]

IVA BLOCCATA UN ANNO AUMENTI DAL 2020

Riduzione dell' 1,5% «strutturale» dell' aumento dell' aliquota agevolata Iva che quindi nel 2019 resterà al 10% per passare nel 2020 all' 11,5% (senza quindi salire al 13%). Mentre il rincaro dell' aliquota ordinaria è sterilizzato per il solo 2019. Invece nel 2020, senza ulteriori interventi di sterilizzazione, salirà al 24,1% anziché al 24,9% e dal 2021 al 24,5% anziché al 25%. Si conferma così lo stop per intero agli aumenti per il solo 2019 (per circa 12,5 miliardi). Va in scena una sterilizzazione parziale per il 2020 e 2021 (secondo la bozza programmatica di bilancio, per circa 5,2 e 3,8 miliardi).

PALAZZO CHIGI AVRÀ LA CABINA DI REGIA

Nasce Investitalia, la cabina di regia a Palazzo Chigi per la promozione degli investimenti pubblici e privati. [...] La struttura [...] potrà contare su una dotazione di 25 milioni di euro.

A "VITTIME" BANCARIE UN MILIARDO E MEZZO

E' previsto un miliardo e mezzo per i risparmiatori truffati dalle banche, con fondi dai «conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all' interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario». [...]

ASSUNZIONI, INFORNATA NELLE FORZE ARMATE

Nel testo della manovra anche una serie di assunzioni nella Pubblica Amministrazione e il finanziamento del contratto degli statali. Le assunzioni sono corpose: 3.000 unità in tre anni per l' Arma dei Carabinieri, la Polizia e la Guardia di Finanza, oltre a 1.500 uomini e donne per i Vigili del Fuoco e al personale della Polizia penitenziaria. [...]

RIDOTTO IL BONUS AI 18ENNI 300 EURO

Una manovra che guarda poco a sociale e cultura. Alla famiglia vanno solo 100 milioni. Ai giovani appena 30. Il bonus diciottenni viene ridotto di 20 milioni (ne restano 270): da 500 euro dovrebbe scendere 300. La cultura è costretta a un rapido dimagrimento. [...]