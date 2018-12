12 dic 2018 10:45

ORA O MAY PIÙ - I CONSERVATORI TROVANO I NUMERI PER LA SFIDUCIA ALLA PREMIER: NEL POMERIGGIO IL VOTO. LEI ANNUNCIA: ''MI OPPORRÒ CON TUTTE LE MIE FORZE. CAMBIARE LEADER VORREBBE DIRE RIMANDARE LA BREXIT. NON CI SAREBBERO I TEMPI PER SCEGLIERE QUALCUNO ENTRO IL VOTO SULL'USCITA DI GENNAIO E PRIMA DELLA DEADLINE DI MARZO NON CAMBIEREBBE NULLA NÉ NEL NEGOZIATO CON L'UE NÉ IN PARLAMENTO. SAREBBE SOLO UN REGALO A CORBYN''