GIGGINO IN THE USA! – DOPO LA FRITTATA FATTA CON LA VIA DELLA SETA, DI MAIO VA NEGLI STATI UNITI PER TENERSI BUONI GLI AMERICANI – L’EX BIBITARO INCONTRERÀ GLI INVESTITORI, IL SEGRETARIO AL COMMERCIO WILBUR ROSS E IL CATTIVISSIMO CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE JOHN BOLTON – CHISSÀ COSA GLI DIRÀ IL FALCO BAFFUTO, CHE VUOLE SPEDIRE MADURO A GUANTANAMO…