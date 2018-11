PAOLO SAVONA SMENTISCE IL “CORRIERE”: “NON HO MAI PENSATO ALLE DIMISSIONI. È IL SOGNO DEL 'CORRIERE' CHE ME LE CHIEDEVA FIN DAL MIO INSEDIAMENTO” - IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE INFORMA CHE I DUE PROFILI FACEBOOK "SAVONA-ROLA" E "INDIETRO SAVONA", CITATI OGGI DALLA STAMPA, SONO STATI OSCURATI

(Reuters) - Il ministro degli Affari europei Paolo Savona smentisce il Corriere della sera secondo il quale starebbe considerando le dimissioni in polemica con la linea di sfida del governo nei riguardi dell’Ue. “È il sogno del Corriere che me le chiedeva fin dal mio insediamento”, ha detto Savona, interpellato da Reuters circa l’ipotesi avanzata dal quotidiano.

PAOLO SAVONA

SAVONA NON PRESENTE SU SOCIAL, PROFILI CITATI DAI MEDIA FAKE

(ANSA) - Il Dipartimento per le Politiche Europee informa che i due profili Facebook "Savona-Rola" e "Indietro Savona", citati oggi dalla stampa, sono stati oscurati e non erano in nessun modo riconducibili al Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona. Lo sottolinea una nota precisando che "il Ministro Savona non è presente in alcuna forma sui social media, tranne che per le posizioni e le affermazioni pubblicate sui social media del Dipartimento per le Politiche Europee.