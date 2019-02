PARALISI 5 STELLE - LA SENATRICE "RIBELLE" PAOLA NUGNES: "LA LEADERSHIP DI LUIGI DI MAIO CERTAMENTE VA RIMESSA IN DISCUSSIONE" - DI MAIO: "ANDREMO AVANTI CON LA RIORGANIZZAZIONE. CI SARANNO NOVITÀ IMPORTANTI PER IL MOVIMENTO" – SALVINI: "PER IL GOVERNO NON CAMBIA NULLA. CON DI MAIO CI VEDREMO A BREVE PER I PROSSIMI PASSAGGI ECONOMICI. NON C'ERA BISOGNO CHE LO CONFORTASSI IO"

"Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia". Il segretario della Lega, Matteo Salvini commenta così il voto in Sardegna. "Ma per il governo non cambia nulla", ha aggiunto. "Con Luigi Di Maio ci siamo

messaggiati, e ci vedremo a breve per i prossimi passaggi economici. Non c'era bisogno che lo confortassi io".

Intanto la nuova débâcle del M5s alle regionali in Sardegna spinge i dissidenti del Movimento a far sentire con forza la loro voce. Per questo la senatrice "ribelle" Paola Nugnes, afferma: "La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione". E aggiunge: "Non credo che una riorganizzazione calata dall'alto sia la soluzione. Ci vuole una riflessione collettiva che porti ad una discussione profonda con proposte da valutare tutti insieme".

Da parte sua Di Maio annuncia novità in arrivo: "Andremo avanti con la riorganizzazione e tra domani e dopodomani ci saranno novità importanti per il Movimento". E precisa: "Questa riorganizzazione non è una cosa per il M5s: servirà agli italiani perche noi siamo al governo ed abbiamo decine di istanze che arrivano dal territorio nazionale. La riorganizzazione ci aiuterà ad essere più capillare a rispondere alle esigenze dei cittadini". Tra le proposte al vaglio anche l'apertura alle liste civiche. Di Maio però avverte: "Bisognerà iniziare in maniera sperimentale. La cosa importante è che se ne discuta prima di tutto con i nostri iscritti", alludendo al referendum in preparazione su Rousseau.