UN PARERE GENTILONI: ''SONO CONTENTO DELL'ARRESTO, MI SAREI RISPARMIATO QUALCHE PASSERELLA DI TROPPO IN AEROPORTO. SALVINI? IO LA MATTINA NON È CHE MI SVEGLIO E PENSO A COME SI VESTIRÀ, LUI SI VESTA COME CREDE. LA COSA CHE DÀ VERAMENTE FASTIDIO È CHE IL MINISTRO DEGLI INTERNI SI PRESENTI CON LA DIVISA DEI POMPIERI, DELLA POLIZIA NEI SUOI COMIZI ELETTORALI''

Da ''Un Giorno da Pecora''

“L'arresto di Battisti? Sono contento. Mi ha colpito come siano passati 38 anni dalla sua evasione dal carcere eppure la nostra polizia, la nostra magistratura, la nostra intelligence e le nostre forza dell'ordine abbiano continuato a seguire questo dossier fino a raggiungere l'obiettivo. Se tu sei condannato per 4 omicidi, alla fine poi lo Stato arriva e di questo dobbiamo esser orgogliosi. Anche se qualche passerella di troppo, in aeroporto, me la sarei risparmiata”.

A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'ex premier Paolo Gentiloni, oggi ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Oggi Salvini e Bonafede sono andati all'aeroporto di Ciampino ad attendere l'ex latitante. “Si, si”. Salvini, tra l'altro, indossava la divisa della Polizia. “Io la mattina non è che mi sveglio e penso a come si vestirà Salvini, lui si vesta come crede. LA cosa che dà veramente fastidio - ha spiegato Gentiloni a Un Giorno da Pecora - è che il Ministro degli Interni si presenti con la divisa dei pompieri, della polizia o di non so chi nei suoi comizi elettorali, almeno questo ce lo dovrebbe risparmiare”. C'è un legame tra il lavoro di Salvini e l'arresto?

“C'è una correlazione tra il cambio di governo in Brasile e quanto accaduto. Le cose sono cambiate già due anni fa, quando Battisti aveva perso la protezione dei precedenti governi brasiliani”. Quando voi eravate al governo non siete riusciti a far arrestare Battisti a causa delle sue protezioni? “Battisti ha avuto protezioni molto singolari in Francia, con Mitterand e Sarkozy, e poi la protezione esplicita in Brasile, terminata col cambio di governo due anni fa. Già quando ero Ministro degli Esteri si iniziava a pensare alla possibilità che questa situazione si sarebbe potuta sbloccare”.

