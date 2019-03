È PARTITA LA LOTTERIA GRILLINA PER L'EUROPARLAMENTO. MA I BIGLIETTI VINCENTI CE LI HANNO IN MANO PARENTI E PORTABORSE - DAL FRATELLO DI SORIAL A QUELLO DELLA DEPUTATA CALABRESE NESCI, C'È PURE IL FIDANZATO DELLA CIMINO, DEPUTATA M5S. CI HA PROVATO ANCHE IL MARITO DELLA CONSIGLIERA REGIONALE CAMPANA VALERIA CIARAMBINO, MA CE L'HANNO FATTA UN SACCO DI PORTABORSE: ECCO I NOMI

Di Maio e Casaleggio in bici

Paolo Bracalini per ''il Giornale''

Tempo di elezioni, tempo di sistemare parenti e portaborse dei grillini. La cuccagna dello stipendio parlamentare va estesa anche ai famigliari di chi ha già vinto la lotteria diventando onorevole con qualche click.

Nell'assalto alla diligenza delle autocandidature per le Europee sul sistema Rousseau, gestito da Casaleggio e soci e occultato ai non iscritti al M5s, ecco quindi spuntare - come da prassi elettorale per il M5s - i soliti parenti a caccia di poltrone.

giorgio sorial

C'è in particolare la famiglia Sorial che non si dà per vinta e punta l'all-in su Strasburgo come riparazione per il seggio scappato alle ultime Politiche. L'ex deputato Giorgio Sorial, bresciano di origini egiziane, era rimasto fuori dalla Camera ed è stato ripagato dalla nomina a vicecapo di gabinetto del ministro Luigi di Maio. Sì, ma col fratello Samuel Sorial che facciamo, lo lasciamo a piedi? No, e infatti eccolo lì candidato alle europarlamentarie grilline.

diego nesci

Poi c'è Diego Nesci, fratello di Dalila Nesci, deputata calabrese dei 5 Stelle. Sempre dalla Calabria, ma con parentela di minore peso politico, c'è Teresa Sicoli, sorella della consigliera comunale M5s di Amantea (Cosenza), Francesca Sicoli. I fidanzati li lasciamo fuori? Macché, l'amore va premiato, così per puro amore corre verso il Parlamento Europeo Costantino Messina, fidanzato di Rosalba Cimino, deputata M5s. In Campania tra gli aspiranti europarlamentari c'è stato fino all'altro ieri Domenico Migliorini, marito della consigliera regionale Valeria Ciarambino.

rosalba cimino

Alla fine, raccontano i rumors campani, non è entrato per eccesso di malumori che la sua candidatura avrebbe scatenato nei grillini locali, visto che già era stato preso come collaboratore (a titolo gratuito) dalla moglie al Consiglio regionale campano. Dalla Puglia con furore, e con parentela, arriva invece Francesco Palmisano, fratello della deputata M5s Valentina Palmisano, al suo secondo tentativo visto che «entrambi corsero alle parlamentarie online per le Politiche 2018» scrive il Quotidiano di Puglia. Parenti e congiunti di vario grado ce ne saranno molti altri tra i 2600 candidati, inutile chiederselo perché le liste sono accessibili solo agli «iscritti all'Associazione MoVimento 5 Stelle con documento di identità certificato».

dalila nesci

Poi c'è la carica di portaborse e personaggi che ruotano a vario titolo attorno al M5s e ora passano all'incasso cercando la promozione a parlamentari. Come Rocco Bianco, a lungo assistente del deputato questore di Montecitorio, Federico D'Incà. Poi Nicola Clerici, collaboratore della deputata Fabiana Dadone. O Clementina Iuppa, ex portaborse di una consigliera regionale siciliana. Quindi Dario Carotenuto, corrente di Fico, già candidato alle politiche del 2013, poi videomaker del gruppo grillino alla Camera, ora candidato alle Europee. In corsa anche Alberto De Giglio, responsabile comunicazione M5s in Regione Puglia, ex assistente del deputato grillino Giuseppe Brescia. E una marea di altri ripescati, ex trombati, amici di questo, fratelli di quell'altro. La lotteria dell'Europarlamento apre una volta ogni cinque anni, tentare la sorte non costa nulla.

costantino messina