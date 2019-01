PATTO LEGA-M5S SULLE NOMINE - SALVINI VUOLE LUCA ZAIA COMMISSARIO EUROPEO A BRUXELLES, CONSOB E INPS ANDRANNO AI GRILLINI - MA MANCA IL SÌ DI CONTE E MATTARELLA A MARCELLO MINENNA: IL COLLE PREFERIREBBE UNA PERSONALITA’ ESTERNA ALL’AUTORITA’ DI BORSA (MINENNA E’ STATO DIRIGENTE CONSOB…)

Alessandro Barbera per “la Stampa”

salvini zaia 4

Dalle dimissioni di Mario Nava da presidente Consob per la presunta incompatibilità con la sua posizione di funzionario europeo sono passati più di quattro mesi. Era il 13 settembre, e il governo sembrava deciso a sostituirlo in fretta con una persona più gradita. Non è andata così: da tempo l'unico candidato conosciuto a ricoprire quell' incarico è Marcello Minenna, dirigente Consob e per poche settimane assessore al Bilancio della giunta Raggi.

Il Movimento Cinque Stelle - o almeno molti fra i suoi esponenti - hanno detto in tutti i modi di avere in lui l'unico nome possibile; stessa cosa ha fatto il leader leghista Matteo Salvini. Eppure la decisione slitta giorno dopo giorno. Perché? A prima vista la ragione è nella procedura di nomina: al premier spetta proporla, il presidente della Repubblica la deve ratificare.

MATTARELLA E CONTE

Nei palazzi c'è chi punta il dito contro Giuseppe Conte, che nel frattempo si è reso più autonomo dai partiti, chi verso Sergio Mattarella. Più che per i rapporti coi Cinque Stelle, Mattarella nutre dubbi sul curriculum di Minenna, funzionario interno e dunque - ragionano al Quirinale - senza l'autonomia necessaria.

Non è un caso che il presidente, quando c'era da decidere la conferma o meno di Ignazio Visco alla Banca d'Italia, non avallò l'ipotesi di una promozione interna: dipendesse da lui, i vertici della autorità indipendenti andrebbero scelti all'esterno delle stesse. Mattarella poi è irritatissimo per il pressing pubblico di un pezzo dei Cinque Stelle, un modo per metterlo in difficoltà e dare l'impressione di aver imposto al Quirinale il candidato più gradito alla maggioranza: non un buon viatico per una poltrona in cui occorrerebbe garantire massima indipendenza dalla politica.

marcello minenna (2)

Le ragioni che hanno finora impedito la nomina di Minenna sono però anche più squisitamente politiche, e hanno a che vedere con altre due importanti poltrone. Una è in scadenza, l'altra lo sarà a breve: la presidenza dell'Inps e quella di commissario europeo. Per la prima c'è un candidato naturale: Pasquale Tridico, professore di economia del lavoro, consigliere di Di Maio e padre del reddito di cittadinanza.

La logica spartitoria vorrebbe che quella poltrona venisse invocata dalla Lega, ma Tridico sembra senza rivali. Non solo perché l'unico candidato con un curriculum adeguato - l'ex sottosegretario Alberto Brambilla - si è sfilato dalla corsa dopo essere entrato in rotta di collisione con la Lega, a cui aveva scritto un pezzo di programma. C'è di più: a Salvini l'unica poltrona che interessa davvero è quella di Bruxelles.

pasquale tridico

Non è difficile capire il perché. Il leader leghista non fa mistero di voler portare il proprio credo fin dentro le stanze comunitarie, e non c'è occasione migliore. Quella sarà la prima decisione da prendere il giorno dopo le elezioni del 26 maggio, quando la Lega avrà conferma del sorpasso sui Cinque Stelle. Da settimane circolano alcuni nomi di possibili candidati tra i ministri in carica: Gianmarco Centinaio, Lorenzo Fontana o - se fosse necessaria una figura più neutra - il responsabile della Farnesina Enzo Moavero.

luca zaia

Ma secondo quanto riferiscono fonti ben informate il vero candidato di Salvini è un altro: il governatore del Veneto Luca Zaia. Salvini ha due ottime ragioni per preferirlo ad altri. E' stato un efficace ministro dell' Agricoltura, e soprattutto oggi è l' unico rivale politico all' interno del Carroccio. Cinque anni a Bruxelles lo concentrerebbero su altri dossier.

Magari proprio quello della politica agricola comune.