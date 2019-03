PEPPINO COME PAGANINI: NON RIPETE! – CONTE NON HA INTENZIONE DI PROSEGUIRE IL SUO IMPEGNO IN POLITICA: "LA MIA ESPERIENZA DI GOVERNO TERMINA CON QUESTO. ABBIAMO UNA GRANDE CHANCE, GLI ITALIANI SI RENDERANNO CONTO DI COSA ABBIAMO FATTO OGGI, IERI, DOMANI MATTINA" (CIAO CORE) - LA CRISI DEL M5s? "STIAMO PARLANDO DI SONDAGGI. QUELLI DI OGGI POTREBBERO NON ESSERE QUELLI DI DOMANI O DOPODOMANI". SÌ, MA POTREBBERO ESSERE PURE PEGGIO!

Da www.repubblica.it

GIUSEPPE CONTE BEVE UN CAFFE' IN SENATO

"Io personalmente l'ho detto, non ho la prospettiva di lavorare a una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una visita alla centro di ricerca CNR a Lecce.

"In questo momento abbiamo una grande chance, siamo al governo non si può passare in una prospettiva di governo futura, gli italiani ci renderanno conto di cosa abbiamo fatto oggi, ieri, domani mattina. Non bisogna pensare come la vecchia politica e iniziare a lavorare per un domani sarebbe una prospettiva completamente sbagliata", ha aggiunto.

giuseppe conte 4

Il premier ha anche parlato della crisi del Movimento Cinquestelle, almeno secondo gli ultimi sondaggi: "Non esiste per me una strategia per salvare il Movimento, stiamo parlando di sondaggi - ha detto - I sondaggi di oggi potrebbero non essere quelli di domani o dopodomani . La cosa migliore è che io personalmente, tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle ma anche ovviamente gli esponenti della Lega lavorino per gli italiani".

