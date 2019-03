IL VANGELO SECONDO MATTEO – DA DOMANI SI CAMBIA: SALVINI SALIRÀ SUL PALCO DI VERONA IN VERSIONE BUONISTA E ABBASSERÀ I TONI – NEL DISCORSO, CHE DAGOSPIA È IN GRADO DI ANTICIPARE, IL TRUCE TENDERÀ UN RAMOSCELLO D’ULIVO E CITERÀ ADDIRITTURA I DISCORSI DEL PONTEFICE – LA LEGA HA BISOGNO DEI 7 MILIONI DI VOTI DEI CATTOLICI PRATICANTI PER ANDARE AL GOVERNO – MA BERGOGLIO FINCHÉ NON SI CAMBIA LINEA SUGLI IMMIGRATI NON HA INTENZIONE DI RICEVERLO