POI DICI PERCHÉ IL PD È UN PARTITO MORTO: A MILANO INCASSA 4 SEGGI, E A CHI LI HA REGALATI? A UN EX TRONISTA (MATTIA MOR), ALL'EX CONDIRETTORE DELL’’ESPRESSO’ TOMMASO CERNO E A BRUNO TABACCI, UNO CHE HA PASSATO IL GROSSO DELLA CARRIERA DALL’ALTRA PARTE DELLA BARRICATA - L’UNICA CHE HA A CHE FARE COL PD È LIA QUARTAPELLE - IN LOMBARDIA, I M5S STANNO A ZERO ELETTI: 51 VANNO AL CENTRODESTRA

Non ci sarà un solo parlamentare eletto dal Movimento 5 Stelle in Lombardia nei 55 collegi uninominali tra Camera e Senato. A scrutinio quasi ultimato, il centrodestra è dato vincitore in 51 seggi mentre il centrosinistra in 4, tutti a Milano. Il M5s non è cresciuto in Lombardia come nel resto del paese dato che alla Camera nelle tre circoscrizioni lombarde nel 2013 aveva preso il 20,1% e al Senato si era fermato al 17,4%, mentre al momento alla Camera è di poco sopra il 20% e al Senato è al 21%.

Perdono nei collegi anche alcuni big schierati dai 5Stelle come Danilo Toninelli, candidato nel collegio di Cremona del Senato, che si ferma al 22% sconfitto nettamente dalla candidata del centrodestra Daniela Santanché (48%), Vito Crimi (terzo con il 17% nel collegio del Senato a Lumezzane) mentre a Varese Gianluigi Paragone lotta per il secondo posto con il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri, entrambi lontanissimi da Stefano Candiani (Lega) che sfiora il 50%.

Nessun problema per tutti i big del centrodestra candidati in Lombardia: da Ignazio La Russa a Paolo Romani, da Licia Ronzulli a Mariastella Gelmini, da Giuseppina Versace a Stefania Craxi, da Michela Vittoria Brambilla a Laura Ravetto, hanno tutti facilmente vinto i loro collegi. Per il centrosinistra, probabile la vittoria di 4 candidati, tutti a Milano: Lia Quartapelle, Bruno Tabacci e Mattia Mor alla Camera e Tommaso Cerno al Senato.

