14 dic 2018 15:12

PRO E CONSIP: IL PM CHIEDE IL RINVIO A GIUDIZIO PER LOTTI E ALTRI SEI. NEI CONFRONTI DEL BRACCIO DESTRO DI RENZI LA PROCURA DI ROMA CONTESTA IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO COSÌ COME PER SALTALAMACCHIA E VANNONI. PER DEL SETTE L'ACCUSA È DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO, PER RUSSO IL MILLANTATO CREDITO. SCAFARTO RISCHIA IL PROCESSO PER RIVELAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO, FALSO E DEPISTAGGIO