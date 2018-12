PUTINATE DA SOVRANISTI - SALVINI VOLA AD ATENE A VEDERE IL MILAN MENTRE L'EUROPA VOTA (ALL'UNANIMITÀ!) L'OTTAVA PROROGA ALLE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA. MA IL VICEPREMIER QUANDO ANDÒ A MOSCA DUE MESI FA A INCONTRARE GLI IMPRENDITORI ITALIANI VESSATI DAGLI EMBARGHI, AVEVA DETTO: ''LE SANZIONI SONO INUTILI, BASTA UN VOTO CONTRARIO PER FARLE SALTARE''. SARÀ PER LA PROSSIMA VOLTA…

RUSSIA: TUSK, UE PROROGA SANZIONI ALL'UNANIMITÀ

(ANSA) - "L'Ue proroga unanimemente le sanzioni contro la Russia visto che non ci sono progressi nell'implementazione degli accordi di Minsk" sul cessate il fuoco in Ucraina. Così in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, mentre è in corso la riunione dei capi di stato e di governo dell'Ue. E' l'ottava proroga consecutiva delle sanzioni adottata all'unanimità.

CALCIO: SALVINI AD ATENE PER ASSISTERE A MILAN-OLYMPIACOS

(ANSA) - Trasferta in Grecia da tifoso per il vicepremier Matteo Salvini. A quanto si apprende, il ministro dell'Interno, appassionato tifoso del Milan, è infatti atteso questa sera in tribuna allo stadio Karaiskakis di Atene, per assistere alla sfida di Europa League fra i rossoneri e l'Olympiacos, decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Sciarpa rossonera al collo, Salvini si è imbarcato nel pomeriggio su un volo per Atene dall'aeroporto di Bergamo, come testimoniano le foto pubblicate sui social dal alcuni tifosi.

SALVINI IN VISITA DAGLI IMPRENDITORI ITALIANI A MOSCA: ''LE SANZIONI ALLA RUSSIA SONO INUTILI''

17 ottobre 2018

