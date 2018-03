QUELLA PASSIONACCIA PER I SERVIZI SEGRETI – IL DUCETTO VUOLE IL COPASIR, IL COMITATO PARLAMENTARE CHE CONTROLLA GLI 007 – DOPO AVER TENTATO DI MANDARE CARRAI ALLA CYBERSECURITY VUOLE GIOCARE IN PRIMA PERSONA. SULLO SFONDO IL CASO CONSIP – COSI’ STOPPA LE TENTAZIONI PD A SOSTENERE UN GOVERNO DI CENTRODESTRA: QUELLA POLTRONA VA ALLE OPPOSIZIONI

Estratto dell’articolo di Carlo Tecce per il Fatto Quotidiano

[…] l' ultima tentazione di Matteo Renzi, all' opposizione del prossimo governo, del gruppo dirigente Pd e forse pure di se stesso, è la presidenza del Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza che controlla l' attività dei servizi segreti. Il candidato dem sarà un renziano di assoluta fedeltà. Il solito Luca Lotti e, soprattutto, Maria Elena Boschi ci sperano.

Il Copasir, per legge, è assegnato ai gruppi di minoranza […]. Dopo la riforma del 2007, il centrosinistra l' ha guidato per cinque anni con Francesco Rutelli e Massimo D' Alema. Il primo fu Claudio Scajola, ex ministro degli Interni, l' uscente è Giacomo Stucchi, leghista di matrice Roberto Maroni.

Il governo Gentiloni, che ha giurato il 12 dicembre 2016, otto giorni dopo il referendum costituzionale, un lunedì di pioggia su Roma, si è formato con la feroce rottura fra Matteo e Paolo sulla mancata delega all' intelligence per Luca Lotti […]. Supportato dal Quirinale, Gentiloni è riuscito a respingere l' assalto di Renzi e ha tenuto per sé la vigilanza sui Servizi. Renzi non l' ha mai perdonato. L' ambizioso Lotti, […] appena un paio di settimane dopo, è stato indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento nell' inchiesta Consip.

Quand' era a Palazzo Chigi, ancora, Renzi ha tentano invano di affidare all' amico Marco Carrai la struttura di cyber security […]. Sempre Lotti, invece, ha spinto per Andrea Bacci al vertice di Sparkle, una società di Telecom che sorveglia 375.000 chilometri di cavi da Israele all' Italia e su cui transitano le comunicazioni internazionali […]. Bacci era noto come l' imprenditore, vicino alla famiglia Renzi, che ha ristrutturato la casa di Matteo.

Renzi punta al Copasir per contare ancora seppur in minoranza: proteggere il passato al governo e il futuro in politica. L' altro tormento dell' ex premier, per l' appunto, si chiama Consip […]. Consip vuol dire uno scandalo di corruzione su di una commessa da 2,7 miliardi di euro, ma anche una clamorosa fuga di notizie, le accuse di falso al maggiore Gianpaolo Scafarto, sospetti incrociati, ricostruzione di complotti e il nome di Tiziano Renzi, che ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in traffico di influenze illecite.

Renzi diffida dell' Aise (servizi esteri) perché - fino a poco tempo fa - arruolava dai carabinieri il colonnello Sergio De Caprio, "capitano Ultimo", e una ventina di suoi uomini, alcuni dei quali in contatto con Scafarto […]. Il mese scorso, proprio al Copasir, i renziani assieme ai leghisti hanno impedito la proroga di due anni di Manenti e Pansa. Un compromesso politico, mercoledì, ha consentito a Gentiloni di fissare la scadenza del mandato dei capi di Aise e Dis all' aprile del prossimo anno […].

Il Copasir sarà la ridotta dei renziani […]. Conquistare il comitato parlamentare è una manovra così faticosa che ha richiesto la diffusione di una falsa indiscrezione: Renzi non ha pensato mai a Maria Elena Boschi - che da sottosegretaria alla presidenza del Consiglio ha giocato a bordocampo su nomine e intelligence - per la guida del gruppo dem a Montecitorio. Oggi Meb aspira al Copasir. Proposta sfacciata? […]

